【三女之母】陳嘉寶擺脫不安與不自信　Anjaylia：不是只有高分才可以自信快樂【多圖】

▲ 陳嘉寶（Anjaylia）觀看電影《芭比》（Barbie）後撰文抒發感受。

三女之母陳嘉寶（Anjaylia）最近觀看電影《芭比》（Barbie）後有感而發，Anjaylia於FB撰寫長文抒發感受，坦言身為公眾人物令她承受過不安感，曾經有段時間缺乏自信以致覺得自己做甚麼也是錯。

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觀看《芭比》後有感

Anjaylia於FB分享Barbie造型照片，並寫道：

（文超長。不討認同。只希望有相同煩惱的有緣人看到。那怕只是一個。）

純為娛樂心態去看了電影 #Barbie ，沒想到看到一半整個人呆住…

編劇是跟我有心電感應嗎？！(想太多)

只因戲裡有一段獨白跟兩個月前我有天突然崩潰跟朋友哭訢的內容直接雷同。翻查一下，製作人是女的，編導也是女的。難怪這麼懂。

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曾感不安與不自信

她談及自己的情緒問題：

崩潰？難道我有甚麼情緒問題嗎？也不是。但我猜我跟很多的女性一樣，平常情商頗高，內心卻隱隱收藏了很多的不安與不自信。特別是這幾年間生了小孩後，除了要面對變化異常大的身心外，還有來自各方各面的目光和壓力…總好像自己做甚麼都會錯— 在家帶小孩太多，別人好聽點說你做少奶奶享福了，但話鋒一轉又覺得你這麼年輕不事生產待家裡會不會太可惜；外出工作久一點嗎？大家都問你孩子怎麼辦？交給人能放心嗎？不自己教嗎？好像很不負責任; 打扮漂亮一點，又覺得你沒個媽媽的樣子一定不顧小孩只會一天到晚打扮。穿簡單一點就説你邋遢、放棄自己…有朋友選擇不生小孩，又被嗆不會想、會不會對不起夫家，老了又怎麼辦…好像做甚麼都總有人會看不順眼似的。這些都讓我常常會想起父子騎驢的故事…

▲ 一家五口。（FB圖片）

維持身型

她感恩所擁有的一切，

感恩我有比較多資源，平日起碼有helper 姐姐可以幫我看小孩，讓我可以有時間去工作、去運動（但不代表我自己沒在顧小孩好嗎？！）。所以算是有機會某程度上維持到自己的身型，也有不少客套的讚美説我保養的還好。有時候甚至有人會客氣的説我天生條件好。其實…都是後天的。這也是一個難處…女生，總是被要求看上去美美的，而且是不廢吹灰之力。你沒聽過男生說喜歡愛吃的女生，覺得她們很可愛嗎？又説如果另一半吃飯只吃一點點，吃雞不吃雞皮會覺得很沒癮…但轉頭們又希望另一半身型凹凸有致哦？就是要他們陪着吃吃喝喝，吃相為食可愛，但轉頭一個人去做運動做個半死？

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顧全身體狀況

外界對女性附上很多標籤，Anjaylia對此表示：

不知道何時開始「美魔女」、「少女感」、「凍齡」這幾個詞流行了起來。每次看到相關報道講一些女性衰老不少，跟誰誰誰站一起都拼不過了，我就會冒冷汗…秦始皇都求不了長生不老，難道一個普通女人能做到嗎？誰不會老？！

最煩的是之前有段時間我開始有容貌焦慮…也許你會覺得我生三個能保養到這樣還説這種話很矯情。但我告訴你，我工作時面對的高清鏡頭、客戶、網民…可沒在管這些。職業所限，女人不管你幾歲、生了幾個，大家的目光對你和同台那些十八廿二的女生是一視同仁的。但因為我喜歡我的工作，所以我會盡力，就像大家說我生完修身很快，但事實上是我在懷胎九月時還會堅持提着重重的身軀健身（注:懷孕運動好處多，不只為了身形。也是為了不要抽筋水腫和有力生產等等…但一定要顧全自己身體狀況，並且在專業教練指導和醫生批准下進行。）、而我最愛的珍珠奶茶和格仔餅基本上每年才會只吃只喝那一兩次…但不管我腰圍多少寸，肚皮還是會跟少女不一樣。

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穿搭遇困難

她談及穿搭時遇到的難題，

近年流行超短上衣，每次工作要找衣服，過程中我都會冒冷汗…（也不是完全不能穿，但真的要找超合適又能配的高腰褲。如圖）。如果真要露肚子，那我不論是站着還是坐着，都要隨時挺直腰桿，把上身繃到最緊，一刻不能鬆懈…臉上的骨膠原，起碼少了一半有多，常被化妝師提醒要小心不要太瘦…矛盾死了吧？！身要瘦但臉要有肉。但每每次要瘦都是臉先凹但身還肥呀！！！(感謝護膚品科技蓬勃和膠原美容機的出現，情況終於好起來）。可能看不出來，但每次工作要上鏡要出場我心跳其實都會快很多…臉上撐出了笑容，但心裡卻是沒底氣。就連平常路上遇到人禮貌讚美我外表，我都會超心虛…公司不同同事都曾跟我喊話希望我要自信、要開心。甚至有次我染了頭髮，她們一副夾定的樣子，每個人分別見到我都大誇特誇，超可愛又窩心的說。

▲ （FB圖片）

曾不斷否定自己

Anjaylia曾覺得自己不合格，

外表也只是一部分。另一方面我會不斷的從內到外否定自己。別人跟我說甚麼我都習慣先say no。其實不是我覺得事件不可行。而是我覺得任何事在我身上都不能行。我只覺得自己不合格。當母親、當女兒、當妻子、當藝人、當朋友…甚麼都不合格。我深感每一個從本體分裂出來的身份都是負數…也從一個很有自信、很敢嘗試的人變成一個凡事都”NO”的人。安全最重要。寧可不錯，寧可我是行屍走肉的透明人我都不願去試…我沒底氣，也不快樂。另一方面，有些事我即便有意見有想法也不敢說，我怕別人不開心。我已經不合格了，還敢有意見？我想法錯了那怎麼辦？越表達我就越笨拙。日子就是那樣壓抑地矛盾。

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回復自信與快樂

她突然想通了，

我已想不起來從那天起我一點點的又豁然開朗了起來。只是，我好像意識到原來自己不孤單。原來，有很多我覺得很棒的人都不會覺得自己高分。你有聽說過別人自詡是一個高分媽媽又或是很棒的子女嗎？很少…真的少。那正正代表不是只有高分才可以自信快樂。那就從小事着手吧！比方說，在一些人眼中，芭比粉代表了愛美、想當公主的心態。但其實，那是讓很多女生心花怒放、象徵着快樂、童心和勇敢做自己的顏色。那就不要管別人的眼光了。對着你最久的還是你自己，你的自信開心最重要！

我還在學習。請讓我們一起學習。

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