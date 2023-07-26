【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸

▲ 退休夫婦豪花166萬首期入住養生村，3年後被迫搬走，血本無歸。

現代人愈來愈長壽，專門接待長者居住的「養生村」遂於不少國家應運而生。不過，日本一對年老夫婦8年前就斥巨資3,000萬日元（約166萬港元）入住此類住宿後，結局卻不似預期。因為入住不足1年，他們便發現被易手經營的「養生村」服務質素急速下跌，不但大批職員離職，原先的高級膳食亦變成微波食品，最終僅入住3年，便忍無可忍搬走。

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根據《現代商業》報道，來自日本關東地區的70多歲男子佐藤俊男（化名），過去是一間建築公司老闆，不過隨著年紀漸長，於是在8年前便作出了退休決定，並將建築公司易手。而為了好好與妻子過晚年生活，又不想打擾子女們的生活，佐藤俊男6年前便在朋友介紹下，到訪一間距離市區2小時車程的養生村。

佐藤夫妻視察後，眼見養生村景色迷人，可以直接看到海邊之餘，亦有感養生村前身是一所度假村，入面的設備均十分高級，不但附設天然溫泉的大澡堂，三餐更是以高級料理作招徠，且工作人員均持有護理執照。養生村合約更列明，若兩人未來被判定生活無法自理，需要被照護，養生村亦會負擔額外產生的照顧費用，因此夫妻倆當日便決定入住。

兩人最終選定的方案是入住前每人繳交1,500萬日元（約83萬港元）的首期，之後每個月再支付11萬日元（約6千港元）的膳食費。儘管要投入畢生積蓄，曾讓佐藤感到不安，但是一想到多年好友也住在這裡，且入住者的關係非常和諧，因此便咬緊牙關共投入3,000萬日元（約166萬港元）入住。

一開始兩老對養生村非常滿意，指伙食有生魚片與天婦羅，閒暇時亦可以泡溫泉，偶爾也可以邀請家人和朋友來養生村敘舊。惟不足1年，養生村經營權便易手，服務更每況愈下，不但伙食從高級料理變成微波爐食物，大量工作人員離職，令許多原本的免費服務也一一取消。因為生活品質大幅下降，最終在入住3年後，忍無可忍的他只能和妻子搬離養生村，但當他們要求退費時，卻被經營者無視，不但打電話不接，電子郵件亦不回，求助無門的他們最終只能找上律師，並考慮採取法律行動。

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責任編輯：羅嘉欣