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【身高困擾】生得矮自少被欺凌　牙醫整容30次＋斷骨增高9cm人生180度大轉變

保健美顏 17:40 2023/07/28

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生得矮自少被欺凌，牙醫整容30次＋斷骨增高9cm，人生180度大轉變。

不少人會因對自己的外貌和身高不滿，而選擇整容或增高。日本一名牙醫，先後斥巨資臉部整容超過30次，再進行斷骨增高9cm。他坦言，手術後人生出現180度大轉變，「被女生搭訕頻率也變高了。」

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日本牙醫黑神YAMATO日前透過節目《ABEMA Prime》透露，自小因身高矮小遭到欺凌，為了改變人生開始存款，其餘費用則是靠借款，先後進行整容和斷骨增高手術。

當時常常因為矮，玩鬼抓人的時候就一定被要求當鬼，或是個子比較高的同學會經常毫無緣由地揍我。

他表示，自己先前斥資4,000萬日圓（約221萬港幣）整形，光是臉部整容就超過30次，其後他再花1,000萬日圓（約55萬港幣）進行斷骨增高手術。他分享，增高手術主要必須先切斷骨頭，並拉寬骨頭之間的間距，然後刺激新骨頭從中長出，以達到增高目的，最終他成功由原本167cm的身高增高至176cm。

黑神YAMATO直言，手術前感到相當恐懼，「雖然我也理解其中有一定風險，但復健的過程真的也是非常痛苦」。但當被問到手術後人生是否出現轉變時，他則回答並不後悔自己的決定，因為在長高後，他感受到周圍人們的視線都不同了。

是180度的轉變，不僅站著時看的視野不同，人們的態度也不一樣，尤其是被女生搭訕的頻率也變高了。

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除了靠本業賺錢還整形的債以外，黑神YAMATO最近也與經紀公司簽約，走向美容網紅之路。同時，他還在申請健力士世界紀錄，期盼自己的增高結果能獲得認可。而他也鼓勵同樣因身高感到自卑的男性，可以去做手術。

雖然我不想承認，但一般人還是很重視身高，長得矮就容易遭到揶揄，若有人在生活中因身高感到困擾，我覺得可以考慮去做手術。

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責任編輯：羅嘉欣

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