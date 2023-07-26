【大顯身手】盡得足球教練爸爸真傳　許廷鏗啤酒廣告玩花式控球

許廷鏗 (Alfred)近日拍攝嘉士伯啤酒廣告，不但於一連5集的《鏗gry廚房》YouTube節目中與大家分享他的醇滑美食心得，又率先試玩「限量版嘉士伯打泡神器」，教大家斟出有綿密氣泡的醇滑生啤。除此以外，他更在廣告中一顯花式控球技術，將足球玩弄於腳掌中，踢波咁叻，原來他有個足球教練爸爸。

Alfred拍攝當日要長時間用腳控球，更要表演各種花式，已經很久沒踢波的他，拍攝前都怕自己控不出「水準」，但波一上腳肌肉記憶就回來了，最終拍了幾個shot導演已收貨。原來他大學有踢足球隊，更是球隊風頭躉，亦曾發過球星夢。Alfred自豪說︰

我爸爸係足球教練，阿哥都踢得好叻，細個跟住佢哋係足球上留下不少腳毛同足印，曾經諗過做足球員，不過後來為做歌手就放棄咗。

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《鏗gry廚房》邀重量級嘉賓

盛夏將至，一向煮嘢有一手的Alfred更聯同啤酒品牌推出第二季《鏗gry廚房》，預告會有更多重量級嘉賓亂入，一齊直達好氣氛！而他亦會在視頻中教大家用打泡神器，這個小小神器的優點是用聲波頻率震動的原理，讓啤酒快速產生大小一致的氣泡，形成潔白細膩且均勻的新鮮泡沫，令醇滑感和新鮮感瞬間提升。

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今個夏天，啤酒品牌更推出全新品牌企劃，以連串精彩推廣及活動，帶領全城直達好氣氛，率先打響頭炮的有許廷鏗 (Alfred) 以「滑到咁，直達好氣氛」為題的系列，緊接推出「限量版打泡神器」換領活動、社交平台有獎遊戲，並將有機會帶大家直達S2O亞洲潑水音樂節2023香港站及Alfred醇滑飯局，當然少不了載譽歸來的醇滑暢飲節，與您共度每一個精彩時刻！

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