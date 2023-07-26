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【長照悲歌】台男猝死陳屍家中多日　卧床母無自理能力險亡

親子 14:07 2023/07/26

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台男意外猝死，陳屍家中多日，卧床母因無自理能力而險死。（iStock相片）

令人心痛的悲劇，不過幸好鄰居醒覺報案，救回母親一命。一名來自台灣新北市的藍姓男子58歲，疑似因意外跌例，猝死家中，88歲藍母無行動能力，臥床伴屍多天，鄰居因屍臭報案。

綜合台媒報導，鄰居25日發覺，藍男多日沒有外出，而且家中傳出惡臭，所以報案。消防隊到場破門後發現，藍男倒臥屋內明顯死亡，而卧室床上還發現奄奄一息、無法言語的藍母，消防警方立即將她送醫。

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據了解，藍男23日外出買早餐時意外跌倒，頭部遭受撞擊，當時有數名鄰居目擊，馬上上前扶起他。但是，藍男疑似沒有就醫，及後在家中發病猝死。

藍母長期生活無法自理，日常生活全由藍男獨力照顧。疑因藍男猝死，藍母無人照護，多日未進食而差點喪命。藍母有另一位住在高雄的兒子，警方已通知他處理後事，藍男確切死因仍待警方調查釐清。

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責任編輯︰王明芳

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