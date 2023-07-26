國際視野 • 扎根香港 啓思中學優質啟發潛能教育 讓同學達夢想

▲ 啓思中學認為學生天賦及能力不一，最重要找到自己合適的學習方法，充分發揮所長。7名奪高分的同學均認為學校教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。

近年國際文憑課程（IB，International Baccalaureate）越來越受歡迎及注視。它除了著重學習過程，讓學生在參與活動發掘新知識之餘，還能刺激思維。加上認受性高，學生畢業後可升讀本地或海外大學。位於將軍澳的直資學校啓思，提供HKDSE和IB雙軌課程。學校著重學生福祉，創造愉快學習環境，讓他們找到清晰的發展路向與目標。今年IB更有不少同學取得好成績，當中1名奪取「榜眼」44分，2名奪取「探花」43分，4名獲超過40分，並成功獲得心儀大學優先錄取，為生涯規劃奠下里程碑。記者就跟他們傾談過，讓他們分享獨特的學習經歷及奪取高分的心得。



師資優良 提升學生學習自信



啓思學校老師的國籍多達20多個國家，文化多元。7名奪高分的同學均認為老師資歷與學校的教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。於國際文憑大學預科課程 （IBDP）奪41分的任思維（Yannick）坦言，每位老師對任教科目充滿熱誠，更有老師是任教領域的權威，以及有豐富相關經驗：「他們擁有最前沿的資訊，讓我們更安心吸取他們領域中 最具份量的知識。」IB奪44分的胡諾澄（Tania）則認為，老師總能找到有趣及嶄新的方法來教他們，讓他們能透澈理解科目內容。Yannick再補充，有老師是IB考試委員（IB examiners），熟悉考試制度及評分準則，讓同學掌握答題技巧，應試信心大增。

▲ Yannick當他得知老師是任教領域的權威，有豐富工作經驗時，會對他們教授的種種都充滿信心。

因材施教 學生積極 「補強」不會落後



啓思學校以英文為主要教學語言，但不是所有入學同學都以英語為母語，學校會為非英語為母語的同學「補強」。在今年IB獲得43分的陳映潼（Janice）感受就最深，她回想由中文國際小學升讀啓思中學初期，害怕甚至抗拒英語學習環境，但最終都突破自己，英文能力漸入佳境：「學校設立不同學習小組，我就加入了英語小組，接受額外寫作訓練。當初我是不享受的，不過在老師幫助、鼓勵及關愛下，自己亦加倍努力，多看英語字幕的電影及劇集等，及後看到自己有明顯進步。」她感謝學校的苦心，讓學習變得越來越積極。

▲ Janice坦言升讀啓思中學初期抗拒英語，後來加入學校英語小組，英文能力漸入佳境，學習變得越來越積極。她今年IB獲得43分佳績。

▲ 啓思中學學習以探究為基礎，現合先進世界級課程咎體驗式學習計劃。平衡學生的學術成就與個人成長與發展。

學校生活愜意 老師有問必答



Janice亦表示，IB課程與普通中學不同，不會有「太死的框框」，要做報告和創作。學校以探究為基礎，會讓同學享受學習過程，自自然然吸收知識，增長智慧。受訪同學一致認為學校提供充分學習自由，在老師帶領及鼓勵之下，對學習充滿好奇。IB取得41分的鄧擎創（Jonathan）表示，啓思給予廣闊空間及環境去研習，尋找最適合的學習方法：「老師鼓勵我們遇上疑問都可隨時發問。我就會先與同學討論，因為同學都有不同看法及角度，透過討論互相分享，能豐富自己閱歷，再將有用的內容去應試，這也是考試獲取高分的良方。」IB取得43分的陳雋明（Norman）補充指：「不明白老師解說時，他們總會想辦法讓我們明白。」Tania也認為老師思想開明，更犧牲私人時間解答任何疑難。IB 42分的陳忠（Zion）則分享深刻經歷，當考試study leave時，他試過凌晨兩時在網上google chat 問數學老師問題，竟獲即時回應。Janice也表示有同樣經歷：「老師給予我們多種聯絡方法，同學發問絕不猶豫，老師回覆很快。」又表示釋除學習疑慮是大家獲取好成績的因素之一：「我們有問題一定會問老師，不會存在僥倖心態地認為考試不會問。」

▲ Jonathan表示，啓思給予廣闊空間及環境去研習，尋找最適合的學習方法。他自己遇上疑問，會喜愛先與同學討論來豐富閱歷。

▲ IB「榜眼」44分的Tania認為啓思的老師總能找到有趣及嶄新的教導方法，讓他們透澈理解科目內容，他們思想開明，更犧牲私人時間解答任何疑難。

睇YouTube輕鬆學習 提升動機



學習不限於學校範圍，啓思鼓勵同學多方面體驗學習，獲取知識。由啓思小學附屬幼稚園、啓思小學至啓思中學共讀了15年，最終在IB取得42分的林山行，貫徹了這一點去奪取高分：「整個啓思教育機構都充滿關愛。作為學生，無論我有什麼問題，老師和同學都非常友好。而在中學生涯我不斷睇YouTube，不同科目都有不同channel，有些自己尋找，有些是老師推薦，都能幫助課程學習，讓我找到更多靈感。」林山行、Zion以及Norman一起讀化學，更經常聚在一起討論問題，林山行同學說：「有三四個腦，吸收會快一點。」Zion分享最深刻的是課後與老師及同學一起做化學實驗：「這樣很輕鬆及有啟發性。考試過程的確漫長，但與同學一起奮鬥，我也很享受。」

▲ （左起）Zion、林山行、Norman經常聚在一起討論課題。林山行表示會不斷睇YouTube幫助課程學習，找到更多靈感。

如何應付考試？ 方法不一各顯神通



啓思中學認為學生天賦及能力不一，最重要找到自己合適的學習方法，讓他們充分發揮所長。問及考試策略及技巧，7位同學都採用「混合模式」，Jonthan、Norman及Tania 表示特別去多看past paper以及marking scheme，去了解考試需要甚麼樣的答案；Zion及林山行則偏向將整個課程學到的東西融會貫通，積極發揮；至於Janice 以及 Yannick 則認為操past paper避不了，但訂下具彈性的溫習時間表就最為重要。



提前獲大學錄取 追逐未來夢想



7位同學對考試充滿信心，IB 取得好成績後都「鬆了一口氣」。他們最終獲得本地或海外頂尖大學優先取錄，讀得理想科目或「神科」，未來發展道路亦清晰。Norman及林山行均表示成績比預期理想，能夠「有多一點野心」去角逐其他學位。他們分別挑戰新加坡南洋理工大學 (NTU) 的航空航天工程學系以及中大醫學院。Norman表示航空及航天是他小時夢想，林山行則表示挑戰修讀醫科，望能在香港救急扶危，貢獻社會；至於Yannick被澳洲的新南威爾斯大學哲學、政治學及經濟學(PPE) 系取錄，並在父母鼓勵下計劃在當地兼讀航空學校，實現童年想當飛機師的夢想。

▲ 啓思學校老師的國籍多達20多個國家，文化多元。7名奪高分的同學均認為老師資歷與學校的教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。

啓思中學Creative Secondary School

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