【47人初選案】何桂藍稱港人意識無法靠票投領袖　她本人亦要「落場」貢獻運動

▲ 前《立場新聞》記者何桂藍（資料圖片）

民主派初選案今（26日）踏入第92日審訊，前《立場新聞》記者何桂藍續作供。何供稱引述其造勢活動言論指，抗爭開啟的歷史性變革是港人經歷2019年運動後的心態轉變，意識到香港已無法維持現狀，不可單靠票投一個領袖，自己亦要「落場」設法貢獻運動。

何桂藍第7日作供，甫出庭主動補充昨日證供。何稱，目前的財政制度由1840年代沿用至今，該制度是設計予殖民地使用。2019年運動是要改變整個制度，包括普選立法會及行政機關。

對於有人質疑選立法會沒有用及初選沒有意義，何稱是看到61萬人投票後才能回答選立法會的用途。何續指，61萬這個數字當時沒有人想像得到，她認為意義這回事不一定代表做了甚麼便會得到，但不做一定沒有。

辯方Trevor Beel播放何在2020年7月11日的選舉造勢活動片段，何提到「抗爭開啟了真正歷史性變革的可能性」，問及何指的「歷史性變革」何解。何供稱，經歷2019年後港人明瞭追求民主有代價，沒有人可假裝看不到香港的問題，即使沒有參與運動的人，也不可能看不到香港無法維持現狀。

何續指，運動令很多人意識到不能單靠票投一個領袖，自己也要自覓方法貢獻運動。何認為相比大國博弈和地緣政治等，「人心嘅改變先至真正令到變革可能發生」。

聆訊明（27日）續。

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記者：陳曉欣