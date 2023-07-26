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【旅遊推廣】旅發局夥林明禎拍片宣傳香港　穿梭港九歎美食遊廟街

社會 15:38 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

旅發局夥林明禎拍片推廣本港，穿梭港九品嚐美食及體驗。（旅發局提供）

香港旅遊發展局邀請大馬女神林明禎，一同策劃了「禎華遊」給訪港旅客，透過影片向旅客推廣香港，同時分享了她在香港喜歡的美食及好去處。

在港發展多年的林明禎，指十分愛吃香港的食物，今次拍攝旅發局「香港旅人包」 系列的首段影片「禎華遊」，她到訪銅鑼灣一間茶餐廳點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士享用，吃得津津有味，指自己最愛酥皮蛋撻，指「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過。所以茶餐廳是第一個必去的景點。」

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另外她亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳。她說：「我最愛海鮮。香港的海鮮非常有名， 我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」

用餐時，林明禎與友人一起用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。 除了美食，明禎亦穿梭港九，遊覽早前港人在旅發局活動中合力投選、最推薦旅客的地方，例如享負盛名的旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，其中在歌廳裡，明禎興之所致拿起咪高峰高歌，唱出至愛歌曲「我願意」，悅耳的歌聲令在場的工作人員也即時心心眼，掌聲四起。

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影片中，林明禎又到了中環欣賞維港夜景，並悄悄透露：「以前在中環生活過，所以對這個地方很有親切感。已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就會來坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。」

經過這次拍攝，林明禎指，原來香港有更多好玩地方，讓她繼續探索，「今次有機會去到一些更深入更地道的地區，才驚覺原來香港還有這些地方。多一些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。」

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責任編輯：陳麗娜

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