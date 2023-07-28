AI都可以用喺助聽器？ 透過大腦聆聽AI技術：改善聽力，就係咁簡單！

坊間常有一個誤解：認為助聽器只是擴音器，長期佩戴會損害聽覺，然而這絕不是正確的認知！助聽器其實好比一部精密的微型電腦，它擁有先進的晶片可以高速處理接收到的聲音，再將處理好的聲音傳到佩戴者耳中。而且助聽器技術發展至今亦越趨精密，更加切合正常人的聽覺系統運作，例如奧迪康最新推出的突破性技術 – BrainHearing™「大腦聆聽 AI(人工智能)」 技術，透過最新研發的超高速晶片 – Polaris™，以每秒鐘500次的速度掃瞄周圍360°環境聲音，並對接收到的聲音進行分析、平衡、減噪處理。

最新大腦聆聽AI技術 打破弱聽人士的限制



「大腦聆聽AI」技術利用突破性的「深度神經元網絡 (DNN)」，模擬大腦神經系統的運作。奧迪康從實際環境中收集了1200萬種不同聲音並用來訓練DNN人工智能系統，透過不同的模擬處理來學習應該怎樣分辨及處理整體場境聲音，以達至最佳的平衡及精準地消減環境噪音以提供最優化的聲音體驗。

DNN人工智能系統最大程度上保留了完整的聲音場景，改變了傳統助聽器一直以指向性技術來對應環境聲音的模式。傳統助聽器集中接收在前方的聲音，並減低周圍的環境聲音，雖然有助改善部份嘈雜環境的聆聽體驗，然而，這種局限會令用家不能完整聽到身邊環境所發生的事。而「大腦聆聽AI」技術則透過革新的DNN人工智能系統，準確接收及分析用家周圍環境的所有聲音，再傳送到用家大腦，幫助大腦更全面地了解聲音的來源及意義 ，讓用家可以獲得更完整的聆聽效果。

全新Oticon Real™助聽器 - 讓您不要錯過任何聲音或時刻



基於AI人工智能技術，丹麥奧迪康今年全新推出Oticon Real頂級助聽器，採用全新Polaris R™平台支援「深度神經元網絡 (DNN)」技術接收環境聲音並處理噪音，再配合獨有RealSound技術，讓用家更好地接觸語言和提供卓越的語音清晰度。Oticon Real加入「風聲及接觸聲音穩定器」(Wind & Handling Stabilizer)，可減少風聲和因接觸機身引發的噪音，事實證實當用家身處有風的環境下，可以增加語音清晰度，而且能有效降低分散注意力的日常操作噪音（例如頭髮或眼鏡觸碰助聽器的聲音）。另外，Oticon Real具備藍牙功能，可連接iPhone和Android™設備進行免提電話和視像通話。除了具備基本的換電款式，亦備有充電版本，充電3小時即可獲得整天的電力使用。

星級用家胡楓(修哥)：「改善聽力，就係咁簡單！」



今年奧迪康還推出了全新大腦聆聽AI耳內式助聽器 – Oticon Own，星級用家修哥試戴過之後感覺聽力立即有所改善。新耳機根據用家耳道形狀度身訂製，體積細小、外形設計非常隱蔽，唔容易被察覺，對於從事演藝事業嘅修哥有很大幫助。Oticon Own部分型號同樣配備人工智能AI「深度神經元網絡(DNN)」技術，模擬並學習不同場境聲音，優化聲音體驗。一齊聽下修哥有乜嘢講？~

奧迪聽力中心服務香港18載



奧迪聽力及言語中心在2005年於香港成立，一直致力為聽障人士提供一系列專業服務，秉承「以人為先」的服務宗旨。奧迪會為有需要人士提供各類檢查，並以專業知識及輔聽器材，幫助弱聽人士解決各種聽覺上的問題。其後亦會制定個人化的復康計劃和輔導服務等，鼓勵客人積極面對，協助他們重拾優質生活。



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(特約)