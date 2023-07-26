【藐視法庭】涉旁聽時擾亂法庭程序　前公務員認藐視法庭判緩刑付訟費31萬

▲ 答辯人蘇逸佳。（林育慧攝）

曾任職公務員的52歲男子，涉於2021年12月4次到法庭旁聽期間，曾穿上印有黃傘黑衣到法庭旁聽，被拒入庭後仍強闖等，令法庭程序期間受滋擾，今（26日）於高等法院承認刑事藐視法庭責任，被判監2個月，緩刑2年，兼須支付訟費逾31萬元。法官指其中答辯人涉企圖闖入法庭一事最嚴重，惟法官接納其於犯案期間受身體病況所困擾，犯案亦與其性格不符。



申請人律政司司長；答辯人蘇逸佳。據律政司書面陳詞指，答辯人於2021年12月7、17、21及22日，分別3次於高等法院及1次在西九龍裁判法院，有意圖滋擾刑事法庭程序，涉刑事藐視法庭，答辯人於2023年4月表示承認責任，今於高院進行判刑。

最新影片推介

據雙方同意案情，4次事件均涉處理違國安法案件。首次事件中，高院法官禁止旁聽女子穿上印有黃傘黑色有帽衛衣，答辯人其後穿上該衛衣，企圖強闖法庭要求法官澄清，其間傷及女保安，導致聆訊須短暫休庭。



及後答辯人再穿上該黑色衛衣，戴帽及黃色口罩，法官批准答辯人因醫療原因而於庭內戴帽，但下令戴黃色口罩者須離庭，最終答辯拒絕及被要求離開；答辯人於第3次事件時則拒交醫生證明。答辯人於最後一次事件時，於庭上拒絕脫去帽子，當他呈上醫生證明時，不滿裁判官讀出個人資料，最終獲准旁聽。



律政司一方指出，答辯人的行為屬蓄意及有意圖挑戰法庭，破壞及擾亂莊嚴的法庭程序，其行為不可接受。律政司一方續指，答辯人堅持穿上附有政治訊息衣著進入法庭，是有意圖測試法庭，應判以阻嚇性刑罰。



答辯人一方求情時承認作出不當行為，但並非有計劃行事。答辯人曾是公務員，現時無業，因另案仍須向警方報到。

法官於書判決時指出，接納答辯人於案發時受皮膚病及其他疾病困擾，因此須要遮蓋頭部。法官指被告曾任二級助理貿易主任，其後因刑事記錄而被解僱，結束27年的公務員生涯。

法官指案中首次事件相對嚴重，答辯人涉企圖闖入法庭一事最嚴重，惟法官接納其於犯案期間受身體病況所困擾，犯案亦與其性格不符，加上其真誠悔意，相信重犯機會不高，故判監2個月，緩刑2年，兼須支付訟費逾31萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：林育慧