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【藐視法庭】涉旁聽時4度擾亂法庭程序　前公民員認藐視法庭下午判刑

社會 14:37 2023/07/26

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答辯人蘇逸佳。（林育慧攝）

曾任職公務員的52歲男子，涉4度於法庭聆訊期間，在庭上戴黑色帽，又曾穿上印有黃傘黑衣被拒入庭後仍強闖等，令法庭程序期間受滋擾，今（26日）於高等法院承認刑事藐視法庭責任。代表律師同意答辯人作出不當行為，但並非有計劃行事。法官聽取陳詞後，押後至下午4時頒布判決。
 
申請人律政司司長；答辯人蘇逸佳。據律政司書面陳詞指，答辯人於2021年12月7、17、21及22日，分別3次於高等法院及1次在西九龍裁判法院，有意圖滋擾刑事法庭程序，涉刑事藐視法庭，答辯人於2023年4月表示承認責任，今於高院進行判刑。

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據雙方同意案情，4次事件均涉處理違國安法案件。首次事件中，高院法官禁止旁聽女子穿上印有黃傘黑色有帽衛衣，答辯人其後穿上該衛衣，強闖法庭要求法官澄清，其間傷及女保安，導致聆訊須短暫休庭。
 
及後兩次事件答辯人分別穿上該具政治訊息的黑色衛衣，以及戴帽及黃色口罩。法官批准答辯人因醫療原因而須戴帽，但下令戴黃色口罩者離庭，最終答辯人等人拒絕及被要求離開；答辯人於第3次事件時則拒交醫生證明。答辯人於最後一次事件時，於庭上拒絕脫去帽子，當他呈上醫生證明時，不滿裁判官讀出個人資料，最終獲准旁聽。
 
律政司一方指出，答辯人的行為屬蓄意及有意圖挑戰法庭，破壞莊嚴的法庭程序，行為不可接受。答辯人的行為擾亂法庭程序及浪費法庭時間，其堅持穿上附有政治訊息衣著進入法庭，是有意圖測試法庭。律政司指答辯人應透過適當渠道表達政治理念，法庭應發出訊息不能容忍答辯人的錯誤行為，要求判處監禁式刑罰以以收阻嚇作用。
 
律政司一方並要求答辯人支付逾31萬元訟費，質疑其沒有完全披露財政狀況，包括其因涉及刑事記錄而失去930萬元長俸，以及名下擁有物業，要求處以懲罰性訟費。
 
答辯人一方求情時承認作出不當行為，但並非有計劃行事。答辯人曾是公務員，現時無業，因另案仍須向警方報到，冀本案完結後重新出發。法官聽取陳詞後，押後至下午4時頒布判決。

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記者：林育慧

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