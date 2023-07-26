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【颱風消息】一號戒備信號今晚至明早維持

社會 20:42 2023/07/26

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超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍内。天文台今晚發出一號戒備信號。林宇翔攝

超強颱風「杜蘇芮」已進入本港800公里範圍內，天文台今日（26日）晚上8時40分發出一號戒備信號，並在今晚至明早維持。天文台預計杜蘇芮明日及後日（28日）將橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，本港周五及周六將有狂風大驟雨。受其外圍下沉氣流影響，本港明日持續酷熱，市區最高氣溫約35度。

天文台指，晚上（26日）11時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約710公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過呂宋海峽，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。 

1號戒備信號今晚至明早維持

天文台晚上預測，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離，本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，呼籲市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

晚上11時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約710公里，預料向西北或西北偏北移動，橫過呂宋海峽，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。 （天文台截圖）

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，天文台預計本港明日部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。天文台又預計，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，本港周五及周六會有狂風驟雨，風勢頗大，亦預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨。

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今日風勢微弱不利污染物擴散，陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠三角迅速形成。下午3時，環保署18個空氣質素監測站，共17個空氣質素健康指數錄得達「甚高」或「嚴重」水平，其中南區、東區、屯門、中環錄得「10+」嚴重水平。環保署預料，空氣質素至後日（周五）有狂風大驟雨及風勢頗大才得到改善，籲兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。

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根據香港天文台預測，星期五（28日）有狂風大驟雨，風勢頗大。環保署預料屆時本港的空氣質素得到改善。 

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責任編輯：吳雋妍

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