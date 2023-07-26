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【颱風消息】天文台發出一號戒備信號　明日天氣持續酷熱

社會 20:42 2023/07/26

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受杜蘇芮外圍下沉氣流影響，環保署錄較高空氣污染水平。（梁偉榮攝）

超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內。天文台在今晚8時40分發出一號戒備信號。環保署自今早（26日）錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。

受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，本港今日大致天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。 

今晚掛一號波

按照現時預測，杜蘇芮會在明日至星期五（7月27日至28日）橫過南海東北部，並會以強颱風至超強颱風的強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南今明兩日持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。海有湧浪。市民請留意最新天氣預測。

超強颱風最新路徑，料星期五早上最接近香港。（天文台截圖）

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根據香港天文台預測，星期五（28日）有狂風大驟雨，風勢頗大。環保署預料屆時本港的空氣質素得到改善。 

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記者：黃穎津

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