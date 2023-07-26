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【猴痘】本月錄8宗猴痘個案涉男男性接觸者　旺角增設猴痘疫苗接種中心

社會 15:03 2023/07/26

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本月錄8宗猴痘個案涉男男性接觸者，旺角增設猴痘疫苗接種中心。（資料圖片）

根據衞生防護中心資料，本港近日錄得猴痘確診個案顯著上升，當中涉及曾進行高風險男男性接觸行為。就此，中心增設指定猴痘疫苗接種中心，並於明日（27日）開始運作，供高風險群組預約及接種猴痘疫苗。

新增的指定猴痘疫苗接種中心位於旺角亞皆老街147C號衞生防護中心大樓2樓，服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至晚上8時。屬於高風險目標群組人士由今日起可透過電郵（mpv_booking@dh.gov.hk）預約，或於辦公時間致電預約專線2547 1900（星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時30分運作）。

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本港迄今錄得16宗猴痘個案，涉及16名年齡介乎25至59歲男子，當中8宗於今年7月錄得。中心的流行病學調查顯示，該8宗個案涉及男男性接觸者，曾於潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為。其中4人沒有外遊紀錄，中心初步調查顯示屬源頭不明的本地感染個案，反映猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發情況。中心正與服務本地高風險群組的非政府機構合作，向目標群組傳遞健康信息。

上述16宗猴痘個案中，11名病人未有接種猴痘疫苗，另外2人亦未有完成接種2劑疫苗。中心發言人呼籲高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，例如男男性接觸者、擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史的人士，應避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，並採取預防措施，特別是需盡快接種疫苗。

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記者：黃穎津

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