【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《破毒強人》，將於下周一（31日）播出，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。

曾打造《律政強人》、《白色強人》等經典強人系列的羅永賢，是次再與金牌拍檔編審黃偉強打造全新劇集《破毒強人》。

透過「一代毒王」文華的復仇故事，重現既有質感、對正邪雙方亦有立體描述的港式警匪片，以極致的黑色、糜爛及赤裸手法，勾劃複雜暗黑人性面的同時，亦會呈現專屬黑幫人物的俠義情懷。

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文華被出賣捕入獄

《破毒》故事圍繞「一代毒王」文華發生，12年前，文華因遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄，及後文華抓緊患了末期肺癌的時機，在網台記者林可兒（張寶兒飾）「助攻」下獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計，目標除了葉浩天，還有見利忘義和見錢開眼的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。

▲ 陳豪在《破毒強人》演毒王

展現視帝功架

《破毒》首輪焦點，絕對是三大男主角鬥飆戲，在內地網站優酷日前發布的預告片，陳豪在不少特寫鏡頭均展現視帝功架，其中一個咧嘴大笑表情更讓人不寒而慄；造型方面，除了難得一見的頹廢造型帶出新鮮感。

陳豪在角色聲線方面亦明顯下了功夫，對此他受訪時透露：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」

陳豪續說：「呢個角色好多微細變化位需要特別注意，監製特別提醒我不要過份瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」

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相隔6年再演反派

早前陳豪接受TOPick訪問指自己已有一段時間未有演過反派角色，他說：「對於這麼多年沒有演過反派，再次演出，就是雀躍的。因為我們已演了這麼多年戲，又從良了這麼多年，也是時候要壞一下。」

對上一套陳豪演的反派已經是2017年的《使徒行者2》，雖然劇中他演反派是斯文優雅，但仍是心狠手辣、殺人不眨眼，令觀眾感驚喜。

因聲帶問題常演反派

加上，以前陳豪因聲帶有瘜肉，以致他聲沙沙，接演的均是奸角或不討好的角色，故在電影中演過不少奸角，例如在《特警新人類》演壞警察，又於《烈火戰車2極速傳說》演的「喪偈」也是經典之一。

故今次他在《破毒》又有另一面反派感覺予觀眾，令不少劇迷大表期待。

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