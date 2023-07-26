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【特首外訪】首以特首身份訪印尼　李家超：與印尼簽署15份合作備忘錄

政治 15:20 2023/07/26

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行政長官李家超在印尼雅加達舉行記者會。（政府新聞網）

正率團在印尼訪問的行政長官李家超表示，香港與印尼會簽署15份合作備忘錄，包含貿易、金融、物流等。他今早亦到訪香港集團位於印尼雅加達的辦公室，獲集團主席李澤楷接待。

李家超在今日舉行的記者會上稱，首次以特首身份到訪印尼，希望可促進商機，尋求共同發展，鞏固關係。他感謝印尼支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），強調香港倡議自由貿易和多邊主義，已準備好就申請加入（RCEP）進行探討。

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李家超提到，香港是印尼第三大外國直接投資來源地，而印尼是香港第6大東盟商品貿易夥伴，加強兩地合作將有很大潛力。他續指，香港在「一國兩制」下，仍是國際資本主義城市，是內地與世界之間的門戶，而國家「十四五」規劃下，亦確立香港八大中心地位，香港積極融入粵港奧大灣區發展，歡迎印尼和東盟的夥伴加入大灣區發展新征程。

另外，李家超感謝身在香港的14萬印尼傭工，指他們不只是家傭，亦是香港的朋友，亦被許多香港家庭視為家人，政府高度重視她們多年來對香港的巨大貢獻。被問及對本港印傭的保障時。李家超強調印傭不止受勞工法例保障，也有僱用合約訂明各項待遇。

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責任編輯：戴朗希

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