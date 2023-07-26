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【李玟離世】李玟喪禮扶靈名單曝光　甄妮返港送別故友

娛樂 15:30 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一代樂壇天后李玟（CoCo）的喪禮將於下周一（31日）在香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，翌日公曆2023年8月1日(星期二)上午10時30分大殮隨即辭靈出殯 。

謹定於7月31日（星期一)下午4時至6時 (非公開追思會)，6時至晚上10時於該館一樓大禮堂供歌迷拜祭喪禮。大會由7月31日下午4時至晚上7時及8月1日上午9時30分至10時30分於官方影片頻道進行直播，一樓大禮堂內禁止拍攝。

【李玟離世】李玟31日追思會開直播　全球歌迷同步悼念偶像

扶靈名單

李玟喪禮扶靈有8位，包括姊夫何錦麟、音樂上的伯樂姚謙、前輩甄妮、 華納音樂高層Jonathan Serbin、 30多年摰友彭文慧、主持人兼資深歌迷楊楊、三藩市中學同學 李百敏和好友馮余慕莊。

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與甄妮感情要好

「樂壇巨肺」甄妮淡出娛樂圈多年，當日收到李玟離世的噩耗，她在FB留言：「剛收到噩耗，現在非常非常非常……難過，現這一代最出色的女歌手，太可惜！我心痛極了！」

李玟曾經在訪問上表示自己常覺得甄妮才是自己媽媽，覺得她很美，見到真人時更感動到哭，李玟還說：「媽媽的偶像是甄妮，有一次甄妮在香港開演唱會，她告訴我她從來不邀女歌手，可是我是她唯一的女歌手邀請做嘉賓，那天我去綵排，戴著墨鏡看到她我就哭了，因為我小時候常常聽她的歌，有時候做夢會覺得她才是我媽媽，She’s so beautiful！在那刻看到她的時候，我心跳得很快，然後我就流眼淚。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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