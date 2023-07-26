【香港小姐2023】佳麗王怡然缺席活動引退選猜測　TVB回應：大會接受其請假原因

▲ 4號佳麗王怡然

《2023香港小姐競選》在前日（7月24日）TVB的官方微博分享一段港姐到廣東出席親善活動花絮短片，當中寫道：「15位候選佳麗已經來到廣東，開展為期4天的活動，這是#香港小姐#首次集體出席內地活動！她們將完成埋堆堆港姐特別節目錄製，並將接受內地媒體的訪問，展示學習成果和個人魅力！」

佳麗人數明明應「16位」，可是卻變為「15位」。而且昨日（7月25日）官方微博發布候選佳麗官方照片，當中也沒有4號王怡然，令人估計王怡然繼賀怡雯及11號的周婷後突然退選。

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▲ 王怡然

TVB企業傳訊部在今日（7月26日）下午向傳媒回覆查詢，表示：

《2023香港小姐競選》候選佳麗日前應邀前赴廣州拍攝內地埋堆堆宣傳短片，4號佳麗王怡然因抱恙關係未能隨大隊前往，大會接受其請假原因。 今次拍攝並非《2023香港小姐競選》大會外景拍攝部份，行程僅屬參與內地宣傳工作。

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