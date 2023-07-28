全港唯一一條龍直資IB宏信書院 主張跨學科學習 鼓勵多元思考 自發探究精神

▲ 宏信書院總校長林克忠博士希望能夠培養出擁有良好品格和學識的未來國際領袖。

在這個講求多元思維發展的時代，不少父母都希望自小培育孩子多元發展，打好基礎，將來能與瞬息萬變的社會接軌，所以IB學校亦成為近年的學校熱選之一。全港唯一一間政府資助IB一條龍學校——基督教香港信義會宏信書院 (下稱宏信書院)，便是以國際課程為框架，配合本地課程作藍本的IB學校。學校會透過跨學科學術研究和實踐，培養學生多角度思考和探究精神，摒棄傳統的單向性灌輸知識，讓學生接觸更多書本以外的知識。



跨學科學習 訓練多角度思考



雖然本港有不少IB小學和中學，但很多家長依然分不清IB學校和傳統學校的分別和其獨特性。IB學校着重培育學生的好奇心和探究精神，鼓學生在過程中自我尋找答案並學以致用，而後者則着重單向性灌輸知識。

一直採用「全球視角」課程為學習和教學策略的宏信書院，從小一開始就使用跨學科教學模式，將英文、數學和常識貫穿學習，培養學生從多角度思考和反思等能力。總校長林克忠博士解釋：「香港一般小學都採用『專科專教』教學模式，學生只可以單一地吸收知識。但跨學科學習可以幫助訓練學生從多角度看事物，這亦是IB最具前瞻性的一點。我們希望能透過IB課程培育出具備國際視野的未來領袖。」

林校長指出，採用英、數、常三個科目整合，是因為從知識層面來說，三者都是着重思維培訓，所以三科一同學習，可以培訓學生看事物更加透切。而其他以技術為基礎的學術性學科如音樂、體育、美術等則會有獨立課程，為學生提供一個多元學習的平台。

▲ 宏信書院採用跨學科教學模式，讓學生能夠獲得全方位多元知識，學習多角度思考。

▲ 雖然小學沒有考試和測驗，但小六生需要將多年來學到的知識薈萃成為小學課程的總結。他們需要從17個聯合國可持續發展目標中挑選感興趣的議題作為探究題材，並於學校展覽會「小學成果薈萃」中展示。

主題式探究 鼓勵主動思考和學習



因為沒有明確分科，所以宏信書院採用的是探究單元課程(Unit Of Inquiry, UOI)。UOI課程旨在讓學生在尋找答案和嘗試解決問題的過程中獲取知識、學習分析、資料搜集和溝通等不同技巧。

林校長表示：「每年會有6個單元的UOI，6年一共有36個，而每個UOI為期約6至7個星期。每完成一個UOI都會有一份報告給家長，讓家長清楚知道學生的學習進度。到六年級完成最後一個單元，老師會由學生自訂最後一個單元的主題，然後學生需要把他們的研究成果，放在小學學習成果薈萃（PYP Exhibition, PYPX）學校展覽會上展示出來。我們沒有考試、測驗，因為我們更加着重孩子在學習後如何學以致用。」為給予學生更多探求知識的機會，學校會經常帶學生到不同博物館、濕地公園等作實地考察，亦會聯同其他學校舉辦聯校活動，一同到社區進行探究和互相交流。

▲ 學校會舉辦很多不同的實地視察，透過探究和尋找答案，讓學生吸收更多書本以外的知識。

▲ 學校亦會安排學生到外地進行交流和考察，擴闊國際視野。

學生要喜歡發問 擁求知精神



沒有功課和考試的束縛，IB學校講求的是自主學習，所以喜歡發問，有求知精神和主動學習的小朋友會特別適合就讀IB學校。除此之外，語文能力亦要好，因為IB學校都是以英語教學，所以語文能力也是重要的一環，林校長稱：「始終開放性的探究學習歷程，講求的是語文和數理邏輯思維的基礎，有了好的基礎，才能夠在學習過程中掌握得好，所以我們都着重孩子在中英數上的知識。另外，IB學校需要學生自己探究和搜集資料，自由度很大，例如功課，我們會讓學生自己在五個項目中揀選兩項，所以需要有很高的自律和自理能力。還要有追求卓越的心態，愈問得多、愈想學就會愈學得多，所以學習態度同樣很重要。」

父母都想孩在開心愉快的氣氛下學習和成長，所以自小為他們揀選一間合適的小學尤其重要。想了解更多宏信書院的教學理念和特色，不妨上網慢慢了解清楚。

基督教香港信義會宏信書院小一申請詳情：

網上入學申請：

7月3日（星期一）至9月11日（星期一）

http://admissions.luac.edu.hk

入學簡介會：

8月26日（星期六）上午十點正

https://www.luac.edu.hk/y1-admissions-seminars/



（特約）