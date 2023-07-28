全港唯一一條龍直資IB宏信書院 主張跨學科學習 鼓勵多元思考 自發探究精神
在這個講求多元思維發展的時代，不少父母都希望自小培育孩子多元發展，打好基礎，將來能與瞬息萬變的社會接軌，所以IB學校亦成為近年的學校熱選之一。全港唯一一間政府資助IB一條龍學校——基督教香港信義會宏信書院 (下稱宏信書院)，便是以國際課程為框架，配合本地課程作藍本的IB學校。學校會透過跨學科學術研究和實踐，培養學生多角度思考和探究精神，摒棄傳統的單向性灌輸知識，讓學生接觸更多書本以外的知識。
跨學科學習 訓練多角度思考
雖然本港有不少IB小學和中學，但很多家長依然分不清IB學校和傳統學校的分別和其獨特性。IB學校着重培育學生的好奇心和探究精神，鼓學生在過程中自我尋找答案並學以致用，而後者則着重單向性灌輸知識。
一直採用「全球視角」課程為學習和教學策略的宏信書院，從小一開始就使用跨學科教學模式，將英文、數學和常識貫穿學習，培養學生從多角度思考和反思等能力。總校長林克忠博士解釋：「香港一般小學都採用『專科專教』教學模式，學生只可以單一地吸收知識。但跨學科學習可以幫助訓練學生從多角度看事物，這亦是IB最具前瞻性的一點。我們希望能透過IB課程培育出具備國際視野的未來領袖。」
林校長指出，採用英、數、常三個科目整合，是因為從知識層面來說，三者都是着重思維培訓，所以三科一同學習，可以培訓學生看事物更加透切。而其他以技術為基礎的學術性學科如音樂、體育、美術等則會有獨立課程，為學生提供一個多元學習的平台。
主題式探究 鼓勵主動思考和學習
因為沒有明確分科，所以宏信書院採用的是探究單元課程(Unit Of Inquiry, UOI)。UOI課程旨在讓學生在尋找答案和嘗試解決問題的過程中獲取知識、學習分析、資料搜集和溝通等不同技巧。
林校長表示：「每年會有6個單元的UOI，6年一共有36個，而每個UOI為期約6至7個星期。每完成一個UOI都會有一份報告給家長，讓家長清楚知道學生的學習進度。到六年級完成最後一個單元，老師會由學生自訂最後一個單元的主題，然後學生需要把他們的研究成果，放在小學學習成果薈萃（PYP Exhibition, PYPX）學校展覽會上展示出來。我們沒有考試、測驗，因為我們更加着重孩子在學習後如何學以致用。」為給予學生更多探求知識的機會，學校會經常帶學生到不同博物館、濕地公園等作實地考察，亦會聯同其他學校舉辦聯校活動，一同到社區進行探究和互相交流。
學生要喜歡發問 擁求知精神
沒有功課和考試的束縛，IB學校講求的是自主學習，所以喜歡發問，有求知精神和主動學習的小朋友會特別適合就讀IB學校。除此之外，語文能力亦要好，因為IB學校都是以英語教學，所以語文能力也是重要的一環，林校長稱：「始終開放性的探究學習歷程，講求的是語文和數理邏輯思維的基礎，有了好的基礎，才能夠在學習過程中掌握得好，所以我們都着重孩子在中英數上的知識。另外，IB學校需要學生自己探究和搜集資料，自由度很大，例如功課，我們會讓學生自己在五個項目中揀選兩項，所以需要有很高的自律和自理能力。還要有追求卓越的心態，愈問得多、愈想學就會愈學得多，所以學習態度同樣很重要。」
父母都想孩在開心愉快的氣氛下學習和成長，所以自小為他們揀選一間合適的小學尤其重要。想了解更多宏信書院的教學理念和特色，不妨上網慢慢了解清楚。
基督教香港信義會宏信書院小一申請詳情：
網上入學申請：
7月3日（星期一）至9月11日（星期一）
http://admissions.luac.edu.hk
入學簡介會：
8月26日（星期六）上午十點正
https://www.luac.edu.hk/y1-admissions-seminars/
（特約）