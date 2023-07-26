【萬世韆鞦】唐韋琪未因沒子女而遺憾　屢救病犬照顧終老：快樂不遜當父母

▲ 多年來養過不少狗狗。

前兒童節目主持唐韋琪，現在經營兒童才藝學校，教小朋友唱歌表演，私底下的她，同樣是一位毛孩家長，這些年來她先後領養約13隻狗仔，高峰期同時共養六犬，愛心爆棚。

每次到訪唐韋琪的兒童才藝學校，都會看到校內有隻可愛的松鼠狗，以為她像許多靚太，買隻狗陪陪自己影相打卡，原來唐韋琪養過很多隻狗，有差不多20年經驗，先後養過不同曲架、摩天使、貴婦等不同品種。

有些是朋友因不同理由無法照顧送來，有些從環境不佳的貨倉取回、有些是跟工作拍檔共同所養，總之機緣巧合遇上的狗，她都會來者不拒。

▲ 唐韋琪不止對小朋友有愛心，多年來也救助過不少狗狗。(曾耀輝攝）

李蕙敏愛狗曾被偷

唐韋琪娓娓道來養狗經歷，有些故事也頗匪夷所思。「當年李蕙敏搬屋時，有兩隻狗交給我照顧，牠們跟我的狗都相處到，便要了下來。有次家中遇到賊人入屋爆竊，離奇地沒有財物損失，但從CCTV中看到賊人只抱了那兩隻狗走，以為對方要敲詐金錢，卻一直沒有下文，李蕙敏後來都有在報上尋狗，可是最終兩隻狗都是失蹤了，這件事到現在仍是覺得不明所以。」

現在她家裡有三隻狗，其中一對貴婦狗是母子，是一位做寵物美容的家長叫她領養，現在兩狗都已屆老年。至於最新成員便是經著跟著她四處去的松鼠狗松松，是她一位患上哮喘的朋友因照顧不來而送贈。

她養的狗大部分都是由別處接回來，亦多是身體不好。「好多狗可能從環境不佳的繁殖場所生出來，體內有劣根性的頑疾，所以最初接回來，都要花不少錢去醫治，現在這隻松鼠狗是名種犬，DNA無異較好，就少看醫生。而每日我都會煮鮮食及餵魚油丸給牠們，又會定期打防蚊針、心絲蟲藥等。」

未因沒子女而遺憾

養狗比較困身，唐韋琪坦言自己很少旅行，如果要工幹，就叫家姐來照顧，絕不會考慮寵物酒店或狗保母。「我對狗酒店很沒信心，始終員工的操守和責任感控制不來，而且太多狗在一隻，容易交叉感染疾病，還是放在家中最安全。」

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可是狗的壽命有限，狗主最難忍受的是愛寵離世的傷感。唐韋琪感慨道：「我都經歷過不同狗隻離世，現在明白這是一個定律，亦要接受牠們的生命便只有十幾年，反而要問自己在這段時間是否有足夠能力和金錢去照顧，養狗縱然是包袱，但那份快樂是不一樣的。生小朋友，可能他們都頑皮、反叛，但狗是永遠對你忠誠，彼此的關係不會隨時間和地點而改變。」

幾年前她便唱過一首歌叫《終身守候》，找來一隻現已過身的貴婦狗做MV主角。歌頌人狗情誼，亦宣揚以領養代替購買的信息。今年她亦有一首新歌《萬世韆鞦》，歌詞講經典的傳承，MV則找了現在所養的松鼠狗來拍攝。

她解釋：「許多父母會帶小朋友去盪韆鞦，回憶童年玩意，也像一個延續，因我本身沒有子女，都就找自己的狗狗去代替。」

拒為狗隻做配種

一如許多養狗人士，唐韋琪都會視毛孩如子女，但她不會把自己叫做媽媽，只當自己是大姐姐般照料。「因我始終沒有經歷生育過程，作為女性，可能是不完美，但也許是天意，亦不知是好是壞。別人說十月懷胎很痛苦，或者因此，我都不想自己的狗狗去經歷，有人說不如拿出去配種，我都拒絕，因不想牠們受苦。」

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因此她很反對狗販以狗隻作買賣，覺得很不道德，現在甚至不會再帶狗隻做絕育手術。「有些獸醫會講狗狗少了卵巢會少病痛，我以前都帶狗做絕育，老了一樣會有不同毛病！所以認為更重要是從健康和飲食著手，如果照料得好，狗隻一樣可以活得很好。」

唐韋琪開學校教小朋友才藝，但對自己的狗則比較寬鬆。「我都會教狗，但學懂基本指令便可，但像有些人般教到去表演一樣就不會，覺得這只是人的控制慾和炫耀心。」

她相信養狗最重要是彼此都開心，也像她教小朋友，是學習禮貌以及如何跟別人相處。

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記者：陳家昌

場地：蟲二