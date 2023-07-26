【娛圈美女】台灣網民投選「公認最美香港女星」　李嘉欣獲季軍張栢芝位列第10名

▲ 台灣網民投選「公認最美香港女星」！

或許大家會視娛圈藝人為自己心目中的女神，討論區內不時也有「古裝美女」、「最美花旦」等選舉，台灣網民早前就票選「公認最美香港女星」，張栢芝、 周慧敏、李嘉欣等成為十大之一，而有花名「靚靚」的袁詠儀就「無影」。

以下的十大由台灣網民票選的「公認最美香港女星」，又是否符合你的心水？

【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足 皮膚白滑凍齡有術【多圖】

第10位：張栢芝

現年43歲的張栢芝，因母親是中英混血兒，而擁有四分一英國血統、精緻深邃的五官。栢芝在1988年接拍檸檬茶廣告，其美貌成功吸引關注。

已為三孩之母的柏芝，相當注重養生，在飲食方面，她每天早上都會喝黑芝麻豆漿，平時喜歡喝龍眼紅棗茶。

她亦在皮膚保養上下足功夫，她過去曾分享護膚程序，指出早上通常不洗臉，因為洗臉會愈洗愈乾。她會用濕紙巾抹勻全臉，然後按次序細緻抹上乳液及護膚露，她亦曾透露，一天會敷3次面膜。

▲ 張栢芝（IG圖片）

第9位：周慧敏

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）已屆55歲，其美貌是十年如一日，公認是凍齡女神之一。

Vivian早前曾透露說：「5年前開始keep住有做gym，保持一定嘅運動量，而且奉行少食多餐。另外，心情、心態同埋生活環境都係好重要，所以要搵到適合自己嘅生活方式啦，知道點樣去遠離負能量，以上都係保養得好嘅關鍵嚟㗎。」

▲ 周慧敏（IG圖片）

第8位：王祖賢

王祖賢在1984年於台灣出道，並於1985年開始參與香港電影演出，她在電影《倩女幽魂》中演聶小倩一角而紅遍全亞洲。

她自2004年息影後便於加拿大溫哥華定居，並專心學佛。56歲的她早前被網民野生捕獲，並向網民言明不需用美顏相機，崇尚自然美。

▲ 王祖賢（網上圖片）

第7位：黎姿

要數到黎姿（現名馬黎珈而）的經典角色，一定少不了她在電影《古惑仔》系列中飾演「細細粒」。

外號「愛美神」的黎姿現為51歲，在2008年退出娛樂圈，接手弟弟的醫學美容生意棄影從商，成為上市CEO。淡出娛樂圈多年的她保養得宜，臉上未有太多歲月的痕跡，完全不像一位三女之母。

▲ 黎姿（IG圖片）

第6位：張敏

張敏憑電影《賭聖》「綺夢」大受歡迎，她於1990年代接拍無數武俠電影，以及經常在周星馳電影中以「女神」身份登場的影星張敏，自1995年演出《十兄弟》後淡出電影圈，及後曾接拍電視劇及電影。

在今年2月時，張敏的導演老公為她舉行55歲盛大生日派對，雖然張敏已經55歲，但保養得宜，皮膚白滑，可謂是「凍齡」美魔女，而且身形弗爆，絕對是風采依然。

第5位：鍾楚紅

「紅姑」鍾楚紅於八、九十年代獲封為「性感女神」，早年曾推出《感性鍾楚紅寫真集》，當中更有deep V泳裝照，盡顯其美好的身段，雖然已經年過60，紅姑的身型也沒有太大改變。

她曾笑言若去整容，怕嚇壞自己：「人總是會老的，只要認清這個事實，做最真實的自己，保持心境開朗，享受歲月為留下的美好記憶，不也挺好。」

紅姑喜歡行山，她稱行山可以增強心肺功能和加強肌力，促進代謝與循環。此外紅姑的生活非常有規律，早睡早起，睡眠充足。她曾說：「只要身體健康了，肌膚也會散發紅潤光澤。」

至於飲食方面，紅姑愛吃有機食物，飲食習慣也以清淡為主，基本上是多菜少肉、每餐只吃七分飽。

▲ 鍾楚紅（微博圖片）

第4位：關之琳

現年60歲的「大美人」關之琳在中學畢業後加入麗的電視成為藝員，首部電視劇作品是《甜甜廿四味》，其後參與電影處女作《再見江湖》的演出。

1990年代，她與李連杰合作的黃飛鴻系列中的十三姨令事業更上一層樓，成其事業代表作。在2010年，她宣布息影並將重心投入慈善公益活動，直至近年她再次亮相內地綜藝節目。

▲ 關之琳（IG圖片）

第3位：李嘉欣

53歲的李嘉欣成為台灣網民票選的「公認最美香港女星」的第3位，奪港姐冠軍後入行的她擁有凍齡美貌兼模特兒身材，雖然年過半百，但她依舊保養得宜，不但沒有半點贅肉，甚至比起不少年輕女士都fit過人。

▲ 李嘉欣（IG圖片）

第2位：邱淑貞

90年代性感女神邱淑貞（豆豆）24年前下嫁I.T創辦人沈嘉偉後，育有三名女兒沈月、沈日及沈晨，淡出演藝圈並專心相夫教女。

豆豆的臉上也沒有留下明顯的歲月痕跡，完全看不出來已經55歲，網友紛紛驚呼「保養挺好的」、「熟女有熟女的韻」。

▲ （左起）沈月、邱淑貞、沈日（IG圖片）

第1位：朱茵

51歲的朱茵榮登首位，現年51歲的朱茵為老公黃貫中（Paul）誕下女兒黃鶯，卻仍然保養得宜，是靚媽一名。朱茵所演的「紫霞仙子」更是不少觀眾心目中的經典，戲裡戲外都是一名仙氣女神！

▲ 朱茵（微博圖片）

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