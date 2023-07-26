【樂極生悲】夕陽下男子懸崖邊浪漫求婚　女友答應後瞬間失足墮崖跌死

▲ 一名土耳其男子在夕陽下的懸崖邊浪漫求婚，女友答應後卻瞬間失足墮崖跌死。（twitter圖片）

想製造浪漫求婚，都要注意安全，慎選地點。土耳其一名男子精心準備一場懸崖眺望夕陽的求婚畫面，在浪漫氛圍下，男子向女友求婚成功。豈料，在一瞬間女友不慎墮崖奄奄一息，送院搶救後證實不治。男子回想或因為做了一件事導致悲劇發生，後悔不已。

最新影片推介︰

綜合外媒報道，意發在7月6日，土耳其男子Nizamettin Gursu與女友Yesim Demir交往多年，準備向女友求婚，故安排了一場別出心裁的求婚環節。Gursu帶女友到土耳其西北部波倫特角（Polente Cape）約會。

兩人站在懸崖上眺望夕陽，吹著海風，氣氛極之浪漫。在美景襯托下，Gursu單膝下跪求婚，女友深受感動一口答應。

▲ 男子非常後悔在求婚前飲酒助興。（twitter圖片）

正當Gursu返回其座駕拿取食物和美酒準備野餐慶祝期間，他驚聞女友的慘叫聲，回頭發現女友失足跌落100呎下的懸崖底。Gursu立即報警，據報道指，身受重傷的Demir墮崖後仍有一息尚存，但救護人員經過45分鐘搶救後，Demir返魂乏術身亡。

後悔求婚前飲酒助興

Gursu事後接受訪問表示，他選擇這個地方求婚是希望留下浪漫回憶，他後悔兩人事前飲酒助興，令浪漫求婚在一瞬間變成悲傷的回憶。

一切都在一瞬間發生，她失平衡就這樣掉下去了。

據Demir的友人透露，事故地點是土耳其著名欣賞日落景點，但路況崎嶇，懸崖邊沒有任何防護措施。他們呼籲有關當局應該加設圍欄，以防止類似悲劇再發生。而事故後，當局已立即展開調查，懸崖風景區一度被封閉，直到本月15日才重新對外開放。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳