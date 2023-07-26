【抽獎活動】集結全港幸福Moments　投稿「Live more」有機會贏東京來回機票

星展銀行推出《Live More Show》，集結全香港人的幸福Moments，並於銅鑼灣金百利商場巨型銀幕上播放，與所有人一同分享快樂！投稿的參加者更有機會參加大抽獎獲得豐富獎品，包括東京來回機票4張、澳門新濠影滙水上樂園門票4張連1晚住宿、香港瑰麗酒店ASAYA經典香薰按摩療程、香港半島酒店2人經典下午茶，讓您與摯愛繼續探索世界，創造更多滋養生活的養份。

發掘生活中的儀式感

我們每天面對著忙碌的生活，或會有疲倦乏味的時候，只要在生活中添加一點儀式感，令某一天與其他日子不同，或某一時刻與其它時刻不同，就算是簡單的小趣味小巧思，都可為您及摯愛營造更多幸福時刻！今次比賽旨在鼓勵充滿創意的香港人，在生活中發掘不一樣的驚喜。

最新影片推介

由即日起至7月30日，只要將您充滿儀式感的相片或影片，發送私訊到星展香港的Facebook或Instagram專頁，或於個人Facebook或Instagram帳戶發布公開帖文，並以「Live ….. more」形容當中的儀式感，即可參加《Live More Show》大抽獎。

作品更有機會於銅鑼灣金百利商場巨型銀幕上播放，無論是神秘的生日驚喜、旅行小片段、寵物或者小朋友的可愛互動，只要是屬於您的儀式感的時刻均可投稿，十分期待大家各式各樣的幸福時光！

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《Live More Show》參加方法：

1. 追蹤星展銀行（香港）Facebook或Instagram專頁及讚好帖文

2. 將您的儀式感相片／影片發送私訊到專頁，或於個人Facebook或Instagram帳戶發布「公開帖文」，並以一句「Live ….. more」形容當中的儀式感，用中文／英文／符號表達皆可，再 @星展銀行（香港）Facebook或Instagram專頁、#LivemoreBankless 及 #DBSLiveMoreShow

截止參加日期：2023年7月30日晚上11時59分

得獎名單將於2023年8月18日在星展銀行（香港）Facebook及Instagram專頁公布。

受條款及細則約束：https://go.dbs.com/hkwallgame_tnc

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