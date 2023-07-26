【連環爆竊】涉7月內爆竊多間餐廳掠約15萬元　警拘26歲男侍應

▲ 觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋。（曾秋文攝）

警方拘捕一名餐廳待應涉嫌連環爆竊。觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察表示，警方昨晚（24日）約10時接報，指觀塘敬業街一間餐廳遭人爆竊，當時餐廳負責人透過手機和餐廳內閉路電視系統，見到一名男子正偷取收銀機內的現金，負責人馬上報警，警員迅速到達現場，將一名男子拘捕。

經調查及情報分析後，發現7月期間被捕人在尖沙咀、油麻地、旺角、長沙灣、觀塘及馬鞍山多間餐廳進行爆竊，偷取收銀機內現金，當中涉及7間餐廳，損失金額約15萬元，個別損失由4,500元至3.6萬元不等。

被捕男子26歲，報稱任職侍應，專擇保安措施較少的餐廳，並趁餐廳關門後進行爆竊。調查發現，被捕人曾在部分被爆竊餐廳工作，因而了解餐廳運作和防盜措施，相信他利用多年在餐廳工作經驗，有計劃地進行連環爆竊。

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記者：曾秋文