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【廿四孝媽媽】7歲生日一周前逐日送驚喜 關心妍親製睡房攀石牆讓女兒夢想成真

育兒經 16:36 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

生日快樂！

圈中有不少廿四孝爸媽，其中育有一女楊榮心（Jovia，心心）的關心妍（Jade）最近就趁女兒7歲生日，將女兒睡房的其中一幅牆變做「室內攀石場」，Jade更落手落腳去整，女兒見到一刻非常興奮，更忍住錫錫爸爸跟媽媽。

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Jade的女兒Jovia日前7歲生日，Jade為女兒邀請了大批朋友仔舉行生日派對，她透露過去一星期已每天送小禮物為女兒倒數生日，其中最誇張要數在其房間親製了個攀石牆！

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Jovia性格活潑好動，夢想擁有自己的攀石場，所以與丈夫商量後，決定找人製造一幅攀石牆，而石頭顏色則由Jade親自設計。

Jovia入到房間的時候，見到睡房變成攀石場，都嚇到目瞪口呆，更即場試玩，興奮得親吻爸爸媽媽，網民也大讚這對廿四孝父母。

Jade親自設計石頭顏色。

作為星二代的Jovia，今年讀小一，她遺傳了媽媽的演藝天份，在媽媽的演唱會上表演，又打側手翻又唱歌，極有入行的天份，不過Jade就想女兒先讀好書。除了演唱會表演，早前兩母女一齊出席書展活動，在台上講故事，宣傳與媽媽合作推出的第二本兒童繪本，並將相關收益撥作慈善用途。
 

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責任編輯︰王明芳

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