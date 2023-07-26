【娛圈喜事】「話題女王」驚爆秘婚榮升為人妻　嚴淑明讚丈夫體貼單純：不是富商

▲ 嚴淑明驚爆秘婚榮升為人妻。

現年49歲、有「話題女王」之稱的嚴淑明今日（7月26日）出席活動時突然自爆已經結婚，榮升為人妻，說起丈夫時冧讚對方是單純的人，更以「很幸福」形容婚姻狀況，幸福滿瀉。

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丈夫非富商

嚴淑明今日在台灣宣傳新歌《一個人的黎明》，記者會上被傳媒問到感情狀況，是否仍是單身時，她甜蜜表示：「現在很幸福，可以做自己很喜歡的事情。」

她自揭已經秘密結婚，跟丈夫拍拖超過5年：「這幾年遇到他，是我人生最幸福的時候，有一個完全不同世界的人，進入我的世界，很愛護我支持我。不是富商，他是一般的退休商人，是很單純的人。」強調丈夫並非富商。

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人肉速遞電毯

嚴淑明續分享與丈夫的浪漫回憶，指當天在澳洲「被求婚」，她沒考慮一下便答應，然後彼此都哭了。及後二人展開同居生活，她指丈夫雖然偶爾有小脾氣，但對她絕對照顧有加：「所有東西照顧得很好，我又可以做其他的事情，雖然偶有小脾氣，但他非常照顧我。」

而丈夫則是一位溫柔體貼的人，有年冬天到北京拍戲時遇到寒流，丈夫得悉後即飛往當地為她送上電毯，令她感動不已：「因為這個電毯，我就想說應該就是這個人了！」不過就沒有生小孩這方面的打算。

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