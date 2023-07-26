【身體力行】沈慧林率女兒向基層長者派福袋　盼青少年及兒童建立關愛長者正確價值觀

▲ 沈慧林帶女兒探訪獨居長者，了解他們所面對的問題與困難，並全力協助跟進。

為慶祝香港回歸祖國26周年，黃大仙青少年兒童發展基金及東九龍居民委員會舉辦「竹」福社區顯關懷活動。活動於2023年7月22日舉行，為黃大仙區竹園南邨獨居及雙老長者送上共150份愛心福袋。福袋內包含食物、日用品及健康產品，希望藉著這些物資，能減輕基層長者的負擔，讓他們感受到社會對他們的關愛。

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社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍、九龍社團聯會黃大仙地區委員會主任何漢文、東九龍居民委員會主席梁騰丰、黃大仙青少年兒童發展基金召集人沈慧林、黃大仙青少年兒童發展基金星級大使張小倫等，近一百名義工於浸信會天虹小學禮堂集合，一同包裝物資，及後到訪長者家中，向他們送上真切的慰問及祝福。

▲ 透過是次活動，希望長者在家中亦能感受到社會溫暖。

活動上，先由主辧機構黃大仙青少年兒童發展基金召集人沈慧林向現場來賓致辭，並感謝各贊助商及義工們的無私協助及支持。他表示家有一老如有一寶，希望透過是次活動，向青少年及兒童灌輸關愛長者的正確價值觀，從小培養他們「德育」的重要性，建立一個互相扶持、守望相助的社區。

此外，他特別感謝一眾運動員對是次活動的支持，除了「星級大使」劍擊運動員張小倫外，還有香港男子退役花式單車選手盧廷軒、甲一籃球員曾湛元及何倚富等等，他們以身作則，身體力行行善，是青少年及兒童的好榜樣。

▲ 黃大仙青少年兒童發展基金召集人沈慧林。

社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍希望是次活動，可以令竹園南邨長者在家中亦能感受到社會溫暖，以及慶祝香港回歸祖國26年的喜悅氣氛，為社區帶來正能量。

九龍社團聯會黃大仙地區委員會主任何漢文表示透過親身探訪獨居長者，了解他們所面對的問題與困難，事後定必全力跟進，望能幫助更多基層長者。此外，特區政府即將在黃大仙區成立「關愛隊」，加強地區支援，與居民建立恆常聯繫，致力為區內的居民服務。

▲ 義工們為黃大仙區竹園南邨獨居及雙老長者送上共150份愛心福袋。

此外，主辦機構向一眾協辦機構代表送上感謝狀，包括：萬希泉、學勤藥房、貓媽國際、逐夢出行、九龍塘扶輪社、杭州香港青年會、全港各區工商聯青年企業家聯合會、Weunion、懲教署壁屋懲教所、黃大仙區家長教師會及浸信會天虹小學，以感謝他們對活動的無私奉獻和支持。

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責任編輯︰陳麗薇