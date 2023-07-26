【電費調整】兩電燃料費連跌3個月　港島3人家庭電費較年初減35元

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兩電燃料費連跌3個月，港燈跌幅較為顯著，下月燃料費跌至每度電69.7仙，較年初跌逾1成半，中電則跌至每度電57.1仙，較年初跌7.9%；若以若以3人家庭用電量計算，港燈及中電住宅用戶下月電費分別會較年初少11及35元。

兩電8月的燃料調整費均為今年以來的低位，港燈跌至69.7仙，按月跌7.6仙，跌幅近10%，亦較年初釐定的82.5仙年度燃料調整費減12.8仙，跌幅達15.5%。中電下月燃料調整費則為57.1仙，按月減2.7仙，跌幅約4.5%，亦較年初的62仙減5仙，跌幅達8%。

中電及港燈下月的淨電價亦分別回落至每度電150.8仙及184.2仙。若以3人家庭每月用電275度計算，中電住戶下月的電費為約380元，較年初便宜約11元；而港燈住戶則為約383元，較年初約419元，少付約35元。

港燈表示，隨著全球燃料價格波幅收窄，港燈預期在今年餘下的月份，燃料調整費有望繼續回落 。另一方面，港燈與中電合作發展的海上液化天然氣接收站已於7月初投入商業運作，有助公司以更具競爭力的價格購買天然氣，穩定燃料成本。

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記者：黃小冰