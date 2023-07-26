【有著數】潮玩夜市本周日舉行　市民可免費嘗潮汕特色食品

▲ 「潮玩夜市」將於本周日舉行。(受訪者提供)

「潮玩夜市 Chill Night Market」將於本周日(30日)下午4時到8時，於九龍城亞皆老街球場舉行，免費入場。市民可入場免費試食多款潮汕特色食品，現場體驗英歌、潮劇、潮樂、燈謎、創意文化 WorkShop、華服展示等活動。

由九龍西潮人聯會聯同九龍城民政事務處、潮汕文化協會、九龍城區居民聯會，聯合主辦「潮玩夜市 Chill Night Market」，將於本周日(30日)下午4時到8時，於九龍城亞皆老街球場舉行。

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主辦方於九龍城區、油尖旺區和深水埗三區 派發點 ，免費向公眾派發1萬1千張入場劵，「潮玩夜市 Chill Night Market」的現場屆時亦有入場劵派發。手持入場劵的市民，即可免費試食多款潮汕特色食品，包括：潮味粉粿、潮州魚蛋、潮州蝦棗、傳統糖蔥餅等。同時現場體驗英歌、潮劇、潮樂、燈謎、創意文化工作坊、華服展示等活動。主辦方指，當日亦邀請了青年歌手「Live Busking」，務求令觀眾「有得玩，有得食，有得睇」。

事隔四年，再次於九龍城舉辦潮汕文化活動，九龍西潮人聯會會長陳欣耀表示，今年的「潮玩夜市 Chill Night Market」，以另一種有別傳統的形式，帶出不一般的潮汕文化，推展傳統文化之餘，以更新穎的形式，希望能吸引更多不同的族群、年青人參與其中，共同感受潮汕文化的魅力所在。

▲ 「潮玩夜市」宣傳海報。(受訪者提供)

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責任編輯：區綽彥