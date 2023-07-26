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【全日制COLLAR學院】COLLAR展開東京之旅　細膽Candy挑戰機動遊樂失控尖叫

娛樂 17:04 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

ViuTV新暑期節目《全日制COLLAR學院》，是COLLAR第一次全員去到日本拍攝，接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗。

邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）由朝到晚邊玩邊學，盡情釋放貪玩本性，呈現鏡頭背後最真一面。

【女團COLLAR】COLLAR諗計整蠱自己隊友　諗盡方法整喊Marf+Day+Winka

爆發COLLAR小宇宙

當中豐富行程包括 : 與日本另類女團交流，發揮COLLAR潛在魅力；闖入相撲競技場，合力與相撲手角力，激發團結驚人力量；體驗日本瀑布修煉（滝行），接受瀑布衝撃磨練鬥志；挑戰水上樂園，盡顯青春一面；全程追蹤朝夕相對生活點滴，以及地獄式排舞訓練，見證首個日本攝製MV誕生。
 
而今晚播出的《全日制COLLAR學院》第1集，COLLAR東京之旅正式展開。劇組先找來日文專家即場教她們簡單的日語，好好練習日常溝通。

戴穎粉墨登場

到達住宿的地方後，觀眾可以一探她們香閨及行李帶了甚麼。

7位成員未練跳舞先醫肚，即場發揮學日文的成果，在食店內以日語點餐任食。其後，COLLAR得到飯後小獎勵，一萬円放任shopping，反轉便利店，狂掃甜品勁食。
 
修行第一擊，細膽的Candy要學習變強，挑戰懷舊遊樂場機動遊戲，經理人戴穎（阿Wing）為幫她打氣粉墨登場，Candy百感交集，尖叫聲不斷。

Candy全程大嗌

Candy看完其他隊友玩完高速轉的機動遊戲後，鼓起勇氣，決定跟她們玩一次。

全程大嗌的Candy，緊緊地捉實前面的扶手，全身害怕得縮起來。左右邊的Winka和Day都向她伸出援助之手，講出鼓勵和安慰的説話。她y玩完後稱: 「當時係唔敢擘大眼，我喺過程中其實嘗試擘大兩次，但係每一次都喺最高點嗰陣。當時諗緊堅持多陣，堅持多陣，就完啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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COLLAR 綜藝節目 ViuTV 邱彥筒 許軼 蘇雅琳 沈貞巧 王家晴 李芯駖 陳泳伽

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