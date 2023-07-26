【育兒心得】自學教導患中度自閉兒子 港爸︰令兒子適應世界比逃避更有助益

▲ 李增源不怕出醜人前，只求教育兒子適應世界。

照顧SEN（Special Educational Needs，簡稱SEN）小孩，要花很長時間尋找適合的教育方法，一位爸爸用兩年時間就掌握到箇中技巧，當中秘訣竟然是要出醜人前？

自學照顧SEN小孩

李增源(Parco)是一位從事體力勞動的技工，兒子今年4歲。兒子歲半時參加學前遊戲小組，導師認為他有異樣；經Parco觀察，發現兒子有大量重覆行為，遂向兒科醫生求診，最終兒子被評定為中度自閉。

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Parco對自閉症毫無認識，他四出求助，曾到訪社署、又向多個非牟利機構求助，雖然找到相關培訓課程，但輪候時間極長。苦無良策下，Parco決定增值自己，購買大量關於自閉症的書籍，自行研究兒子的自閉行為。

忍辱負重訓練兒子

自閉兒童常有偏執行為，使用特定步姿、夏天穿冬天衣服、自轉、重覆特定行為……Parco兒子的偏執行為是更換褲子。兒子自理能力不足，上廁所經常弄濕褲子，那怕範圍很小，他都堅持必須更換褲子。為減輕兒子對換褲的執著，Parco曾將自己的褲子弄到濕透，兒子看見爸爸的褲比自己更濕，決定陪爸爸不換褲，慢慢減輕了更換褲子的執著。只要能令兒子進步，Parco不介意出醜人前。

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Parco兒子聽覺高度靈敏，受不了行人過路裝置的聲響、港鐵月台的風聲，他每聽到該聲便會大吵大鬧。起初他不理解，就責罵兒子，後來才明白兒子聽覺比常人靈敏。為了讓兒子適應這些聲音，Parco與兒子站在馬路一小時、坐在月台半天，教他聆聽的方法，幫助他適應這些聲音。

兒子聽覺靈敏，痛感卻異常遲鈍。Parco初時會體罰兒子，發現他毫無反應，原來是痛覺出了問題。他帶兒子到公園，一同走石春路訓練痛覺，又用感覺統合訓練器材替兒子進行按摩、定期針灸，半年後兒子的痛感漸漸加強。

Parco不怕麻煩和出醜，耐心訓練兒子，因為他知道令兒子適應世界比逃避更有助益。

為兒子度身訂造教育方法

Parco和太太都需要全職工作，直至兒子入讀幼稚園，太太才辭職。Parco對於照顧兒子有強烈挫敗感、常在房間哭泣、甚至不想回家。後來他在一個專門協助自閉人士的機構遇到一位導師，導師建議Parco調低接納程度，不要期望小孩「贏在起跑線」，慢慢為兒子建立信心。

自此Parco降低對兒子的要求，又在新冠疫情期間參與各種SEN課程，甚至鼓勵太太修讀行為分析課程。夫妻二人努力學習，為兒子度身訂造合適的教育方法，例如Parco會觸摸兒子臉龐，讓他透過爸爸眼睛看到自己，令他適應直視別人。疫情期間，兒子扯Parco的口罩，他就請路人幫忙責備兒子，令兒子學會正常社交規範，從而改善自己。

2022年12月，Parco確診新冠肺炎要到隔離營。十天隔離過後，兒子擁抱Parco，他留意到爸爸的手爆拆，就安慰爸爸。Parco非常感恩，因為兒子學會了同理心，主動關心別人。

對於兒子，我能教的未必很多，唯獨認識神這件事，是我有信心必定能令兒子學會的。

總結

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，Parco主動學習SEN相關知識，產生雪球效應，令太太一同增值自己，達成親職協作，由Parco決定適合兒子的教育方式，太太主力執行，各有分工。Kobe認為Parco為教育兒子付出時間和耐性，甚至不怕出醜、忍受痛楚行石春路，成為兒子非常好的榜樣。

特別嗚謝：ONE SEN全力支持

機構網頁： http://www.familyvalue.org.hk

好爸爸中心專頁： http://www.facebook.com/BeGoodFathers

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文章獲維護家庭基金授權轉載