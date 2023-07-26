【ERROR成員】保錡從跑步悟出人生道理　健身操肌+曬燈塑健康形象成功洗底

▲ 吳保錡靠跑步改變人生！

ERROR成員吳保錡跟鍾慧冰及媚姨主持ViuTV節目《MM730 Auntie妳好》，近日保錡跟兩位Auntie赴大馬檳城拍攝此節目，4年後第一個出埠的工作，保錡難掩開心更寓工作於娛樂。

今日（7月26日）保錡上載於酒店池邊拍攝的照片，只見他曬得一身健康古銅色肌膚，另外保錡於酒店的GYM房操肌，更晒出一張肌肉照，身型比前結實不少，網民看到這批騷肌相，不禁大讚：「sexy」

另外保錡更寫道：「因為工作見識多了，感恩。」網民亦鼓勵保錡：「得閒學英文～同人溝通好重要～開多道門比自己行～加油～」和「見識多咗最珍貴，大佬繼續增廣見聞吧」

【Echo My Heart】吳保錡新歌用跑步比喻人生奮鬥 邀日本音樂人製正宗R-Rock作品

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【Echo My Heart】保錡從跑步悟人生道理 盼多唱Live騷與聽眾直接交流【有片】

保錡：對我人生有啓發

現在保錡每逢工作前也會運動，他曾於社交平台分享：「感覺會一身輕，建議大家每天運動，心理生理，都會得到明顯改變，唔好比咁多理由自己，改變自己，就由今日開始」

兩年前保錡捲入感情是非，加上在直播期間爆粗，令其形象插水兼停工。他曾於鄭裕玲的電台節目裡坦言入行後生活沒大變化，依然會坐火車外出，但他說：「feel到啲人好憎你，同埋會用手機偷拍你，令我感覺自己變咗過街老鼠。」

幸而公司兼經理人花姐力撐，加上去年開始保錡愛上跑步，跑步讓他學懂專注，他說：「當我真正深入了解跑步後，發現自己原來是跑得很慢，尤其是跑步沒有可能一鳴驚人，只可以是日積月累，真的需要每一天地練習，才可以堅持得到、跑畢全馬。」

他更強調：「不練習的話是沒有可能完成得了！那就對我的人生有啓發，很多事也需日積月累的努力，不可能一做某件事便很厲害。 」

▲ 吳保錡由白胖胖身型變健碩男。（取自instagram）

望挑戰半馬

今年保錡首次參加渣打馬拉松10公里賽事，以55分12秒完成賽事，保錡希望逐步挑戰半馬。

除了練跑外，保錡近數個月勤力運動和踢波，由以前的又白又胖變成肌肉男，形象亦比前健康，令他成功洗底。

曬得一身古銅肌膚的他笑言想學古天樂，嫌自己不夠黑的他走去曬燈，希望如古仔一樣，愈黑愈紅。

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