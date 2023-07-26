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【抽】MC張天賦初到台灣拍MV　甘願做女主角詹子萱司機

娛樂 17:09 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張天賦跟詹子萱及導演黃婕妤（左）合照。

MC 張天賦月初連飛日本台灣兩地拍攝電影及新歌《抽》 MV，新歌未上架今日MV將會率先首播！新歌寫的是若即若離的情人以及寂寞感覺，是繼大熱作《記憶棉》後讓歌迷期待已久的悲傷情歌！

MV由曾執導蔡依林、林俊傑、吳青峰 MV 並曾入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎的知名女導演黃婕妤執導，並由曾跟舒淇上表演課的台灣大勢新人詹子萱擔任女主角，而 MC 則飾演默默陪伴著大小姐的司機。

原來MC之前從未去過台灣，問到今次拍攝有無令他難忘的事？「MV 入面有幾個情節係幾過癮嘅，今次我飾演一位司機，入面要揸車，所以第一次嚟到就要喺台灣揸車！而且台灣係左軚所以都要時間適應吓。第二係去釣蝦場，因為從未去過，我覺得幾好玩呀！」

飾演默默陪伴著大小姐的司機。

他說：「第三樣就係，其中一個情節係講我同女主角會有一個『結局』，大家都會俾啲感情出嚟，我覺得今次自己喺演技上都算係一個合格、滿意嘅程度嚟，亦都賦予咗少少成功感！」

司機場口要抹車，MC 認真拍完一無 roll 機就要玩吓，對住同事鏡頭扮無奈話：「公司同我講話佢哋 budget 少咗啲，所以要我幫手抹車冚返少少 budget ！」

問到 MC 初次與台灣團隊合作覺得怎樣？MC 大讚：「好溫柔、好專業！最後子萱要喊嘅一場戲佢做得好到位，而導演都好爽快，因為我哋嘅行程非常緊湊，只得兩日拍攝，所以我覺得佢將事情都處理得非常好！」

導演和子萱直言對 MC 的素顏第一印象是「很可愛」！搞到 MC 即刻扁咀話：「第一次被形容可愛…」

繼大熱作《記憶棉》又一慘情歌。

導演表示MV其實有很多需要演技的場口，而因為之前完全沒有看過 MC 演戲，所以未見面之前確實很擔心，但開拍之後卻讓她刮目相看。

「而且不只我，是整個團隊！我們私底下都有討論，攝影師呀美術呀，大家都覺得你（MC）是一個很天生的表演者！就是很細微的那些東西，因為透過鏡頭都是看得到，所以合作起來就鬆了一口氣！」MC 聽到導演誇獎即飄飄然直呼：「真的嗎？好爽！哈哈！」

問到導演覺得 MC 可以挑戰什麼角色，她覺得 MC 的戲路也很闊：「因為你自己本身有個 hip-hop soul，我覺得你是很有天份所以我覺得可以嘗試⋯⋯殺手吧！」MC 一聽到立刻同導演約定一有合適角色就要找他拍！

雖然拍攝時間好緊湊，兩日裏面只瞓了幾小時，到拍攝完成臨上機前才可以跟團隊打個早餐邊爐，而天氣亦比想像中熱。

MC卻享受初次外地拍 MV 的經歷：「一來因為我平時係好懶嘅人，如果我自己一個去旅行嘅話我都未必去到咁多地方見到咁多嘢，而今次嚟台灣見識咗釣蝦場啦、了解咗佢哋嘅文化同食咗好多好嘢，個過程係開心嘅！不過美中不足嘅係個行程實在太密啦，一日要拍十幾廿個鐘，完全無時間去周圍走吓，所以有機會都想嚟玩多次！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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張天賦 歌手 MV

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