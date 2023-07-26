【旅發局「禎華遊」】最愛茶餐廳大排檔 林明禎目爆坐摩天輪減壓

大馬女神林明禎最近應香港旅遊發展局之邀，一同精心策劃了「禎華遊」給訪港旅客，透過影片向旅客推廣香港，同時分享了她對香港的鍾愛。在港發展多年的明禎，對香港十分熟悉。今次拍攝旅發局「香港旅人包」 頭炮「禎華遊」，她說最愛香港美食，尤其茶餐廳及大排檔，更自爆愛上中環的摩天輪，每次身心累了，坐上去煩惱就一掃而空。

茶餐廳是必去的景點

她到訪銅鑼灣一間茶餐廳，點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士享用，吃得津津有味，明禎自爆最愛酥皮蛋撻，更說：「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過。所以茶餐廳是第 一個必去的景點。」

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另外她亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳呢！她說：「我最愛海鮮。香港的海鮮非常有名，我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，明禎與友人一起用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。

美妙歌聲引來掌聲四起

除了美食，明禎亦穿梭港九，遊覽早前港人在旅發局活動中合力投選、最推薦旅客的地方，例如享負盛名的旺角金魚街、油麻地的 80 年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，期間，明禎興之所致，更在歌廳裡拿起咪高峰高歌，唱出至愛歌曲《我願意》，悅耳的歌聲令在場的工作人員拍攔手掌。

之後，明禎又到了中環欣賞維港夜景，並悄悄透露：

以前在中環生活過，所以對這個地方很有親切感。已經坐過 4 次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就會來坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。

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經過這次拍攝，明禎發現原來香港有更多好玩地方，讓她繼續探索，

今次有機會去到一些更深入更 地道的地區，才驚覺原來香港還有這些地方。多一些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到 的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。

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