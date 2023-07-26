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【網絡熱話】女生過度P圖約網友現真身即遭拋棄　後續發展超勵志

健康 19:02 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

台灣一名女生曾因自卑而過度修圖，結果約男網友見面「現真身」後慘遭對方拋棄。

今時今日科技發達，不少人會透過P圖呈現自己更好的樣貌，但就有「照騙」之嫌。台灣就有一名女生在匿名論壇上表示，自己早年身材肥胖，因沒有自信所以總是「修圖修很大」。事主隨後認識一名男網友，兩人相約一同到墾丁遊玩一天；然而她卻在「現真身」見面之後慘遭對方拋棄，唯有獨自看海。她指自己受事件激勵，開始瘋狂健身，如今已成功擺脫過往形象練成好身材。 

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該名女生在Zuvio討論區上發文，自言「臉是漂亮的」，但早年因為受情傷而自暴自棄，導致身形肥胖，因此缺乏自信，拍照修圖時「身材修太多」。她又指自己與男網友相約遊玩時，已事先告知「我胖胖的不喜歡要先說 」，對方當時則回應「喜歡肉肉的女生」。

然而兩人見面後，女生登上男網友的汽車便發現對方「完全沒有想要聊天的意思，我講什麼幾乎都句點我」，頓時感到十分尷尬，但對方依然將她載至南灣。女生到達目的地後換上比堅尼等了半小時，以為男網友在廁所拉肚子，但打電話給對方卻無人接聽；再過半小時後，「我發現我不能打給他了」，才醒悟對方已封鎖她，甚至取消追蹤她的Instagram。事已至此，女生憶述自己唯有一個人看海到下午，然後再坐車回去。

女生指，自己因為這件事而「發憤圖強」，開始瘋狂健身，如今「也有個前凸後翹的好身材啦 」。她亦在帖文最後奉勸其他女生「還是不要修圖修太大，也要對自己有自信一點」。由於女生並未上傳任何自己的照片，網民紛紛留言「沒圖沒證據」，但同時亦勉勵她「那些沒能打倒你的，使得你變得更加堅強，繼續保持，一定能遇到對的他」。 

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責任編輯：羅嘉欣

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