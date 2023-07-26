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【洗黑錢】警搗洗黑錢集團涉1.75億元犯罪得益　6名男子被捕

社會 17:45 2023/07/26

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警搗洗黑錢集團涉1.75億元犯罪得益，6名男子被捕。（曾秋文攝）

警方財富情報及調查科搗破一個洗黑錢集團。該集團涉嫌在去年初透過33個傀儡戶口，清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益，涉及最少27宗投資及假冒官員騙案，警方昨日（25日）在全港多處拘捕6名男子，包括集團成員及傀儡戶口持有人。

財富情報及調查科高級督察伍均霖表示，在本年初展開代號「蒼霆」行動，經調查後成功鎖定一個洗黑錢集團，發現他們透過操控共33個在港設立的銀行戶口，清洗不同詐騙案中的犯罪得益。

被捕6名男子（24至36歲），當中一名為集團成員，以及5名傀儡戶口持有人，涉案集團在2022年5月至2022年11月期間，涉嫌利用最少33個傀儡戶口清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益，其中2,800萬元，已證實與27宗投資騙案及假冒官員騙案有關。 調查又發現涉案集團自2022年5月起，以每個戶口約數百至1,000元報酬，招攬傀儡開立銀行帳戶。

警方現正追查其他資金的下落，6名疑犯仍被扣查，不排除稍後再有人被捕。

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記者：曾秋文

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