【求偶奇遇】年薪150萬工程師徵婚包食住每月5千零用 N個簡單要求被批似請員工

▲ 台灣一名年薪150萬的工程師徵婚，開出的簡單要求令人嚇怕！

不少女人都渴望嫁個高薪厚職的男人，不過究竟是筍盤還是爛盤男人呢？台灣節目《新聞挖挖哇》，早前邀請了作家夏雪分享個案，她指有一名年薪600萬台幣(約150萬港元)的工程師徵婚，包食包住每月2萬台幣(約5千港元)的零用，但開出的「簡單條件」卻被現場嘉賓炮轟，「到底是結婚，還是去做人家的傭人？」

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作家夏雪在台灣節目《新聞挖挖哇》上分享，該名工程師最近在徵婚，列出幾個要求，第一個就是他對於長相沒有太大要求，

他說不用太漂亮，就是清清秀秀的，個性幽默可愛就OK。

對於生育方面，他希望對方可以生一到兩個小孩，如果對方薪水不太高，更建議對方留在家照顧小孩，每個月他會給她兩萬台幣(約5千多港元)作為零用錢，而且包食包住，其他開支就是實報實銷，他說他要求很簡單，

就是把小孩顧好，把家裡顧好，就是乾乾淨淨，整整齊齊，然後還要把他（丈夫）顧好，他下班的時候都有熱飯可以吃…

不湊仔不參與家庭樂

他對家事也有一些要求，但不願參與意見，要對方自己做功課，只要求三菜一湯，煮什麼都不管，因為工程師工作時間很長，每天工作很累，所以他回家就想要休息，他希望對方「不要一直叫我帶小孩出去，有那個家庭樂這樣子」，還要求對方幫他按摩，

因為他覺得人手按比較舒服，你不要說，叫你按摩的時候，你叫他出去花錢，他覺得這樣有點浪費錢，而且他覺得你幫我按摩，是夫妻之間應該要做的。

生活習慣方面，他覺得工作已經很辛苦了，像說生完小孩就希望小孩不要干擾他休息，要求她可以控制好小孩，同時，因為他有抽煙的習慣，他表明，如果未來的太太是有氣管過敏或是什麼的，他不會戒煙，但可以為小孩及老婆去露台或廚房抽，這是他最大的讓步…

最後，他希望未來太太可以好好照顧自己，因為如果她生病了，沒有後援，她還是要照顧小孩，

所以如果你把自己的身體照顧好，你的日子會比較好過，會比較輕鬆。

簡單要求遭狂轟

男子間單的要求，被全場嘉賓炮轟，「我覺得這個600萬台幣的工程師要求很簡單，僅僅是做好家事，照顧好小孩，照顧老公這樣就好了，這個要嫁吧？」，而作家欣西亞直斥，「很多男人會覺得，我今天年薪600萬台幣，我可以叫老婆做牛做馬，可是男生要有一個想法，就是說你這個600萬台幣，你給老婆的薪水是她可以把這個事情外包給別人，譬如是我可以請保母帶小孩，我有清潔阿姨幫我做家事，那我覺得另當別論，這個就可以考慮。」

行銷顧問陳珮甄也批，他年薪賺600萬台幣，是希望跟她一起享受，還是想請她來幫你做家事外包的部份，

這樣我不是你太太，我是你們家的打掃阿桑，我還要按摩，你知道按摩一小時，也要1200元台幣(約3百港元)，那他到底為什麼要我進來？重點來了，600萬台幣是他的資產，房子、車子是你的名字，所以你作為太太，你得到的是什麼，是使用權，不是擁有權，所以當你要離婚的時候，非常沒有保障。

陳珮甄又指，他的600萬台幣年薪跟你的付出完全沒有關係，每個月的兩萬台幣，聰明的女生隨便出去工作絕對都是4至8萬，為什麼要把自己說為了要跟一個600萬年薪的男人在一起，就去做這麼委屈的事情，

這些東西外包出去，一個月都超過2萬台幣，應該6、7萬台幣，那你到底是結婚，還是去做人家的傭人？我覺得大家都要搞清楚，結婚已經不是一個必要的事情，他比較有錢，他賺那麼多錢，他如果不疼你，沒意義。

對價關係

陳珮甄提到，他要求很簡單，是「對價關係」，他給你2萬台幣，包食包住，實報實銷，不要讓他煩，還要幫他按摩，這個應該是在開工寫上去的工作內容，

裡面沒有愛、沒有熱情、沒有渴望，沒有我跟你……不要要求我家庭和樂，我賺錢很辛苦，我要養你們已經很辛苦，我覺得好可怕，這個人的腦子裡面只有我這麼辛苦，請你配合我，太可怕了！

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責任編輯︰王明芳