【日本核污水】城大學者：每月排放核污水的氚量極少　個人不介意飲用經處理核污水

▲ （資料圖片）

日本駐港辦舉行核污水排放技術解說會，駐港總領事岡田健一強調國際原子能機構報告可信，促中港澳仿效歐盟，解除對日進口食品的限制。岡田健一透露早前已與行政長官李家超會面，促請對方不要禁止進口日本食品，希望香港政府相信科學報告，本地媒體協助釋疑，令港人可以安心食用日本漁農產品。

城大機械工程學系講座教授日引俊詞指，以30年的核污水排放期計算，如果將排入海洋的核污水，當中的放射性物質「氚」，換算成純氚水 (T2O)，則純氚水 (T2O) 的每月排放量只有一滴，實際排入海洋的氚量微乎其微。

日本計劃將福島核廢水經稀釋後排入海洋，香港政府早前指，計劃禁止來自日本十個都縣的水產品進口。

日本國駐香港總領事館今日舉辦解說會，講解國際原子能機構（IAEA）早前發表，有關福島核污水排放計劃的研究報告。總領事岡田健一強調，自IAEA發表報告以來，歐盟已宣布撤銷對日進口食品的限制，希望香港政府亦能信納有關科學報告，解除對日進口食品的限制。

他又指，早前已與行政長官李家超會面，促請港府不要因核污水排放，而禁止日本漁產品進口；會議期間亦達成了保持聯絡溝通的共識。他強調，日本政府一直以透明公開的原則，向國際發放資訊，例如早前就在東京，向各國大使進行說明會；今後亦會以科學為本的精神，有誠意地公布和解說相關資訊。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己就表示，排放的核污水會經過淨化和稀釋，最終排放到海洋的「氚濃度」，會降至國際放射防護委員會建議管制標準的40分之1以下。排放的情況，亦會交由IAEA在內的國際機構，進行第三方評估和驗證。

宮下正己指出，如以國際公認的方法評估，排放核污水對人體及環境帶來的影響微乎其微。

城大機械工程學系講座教授日引俊詞指，以30年的核污水排放期計算，如果將排入海洋的核污水，當中的放射性物質「氚」，換算成純氚水 (T2O)，則純氚水 (T2O) 的每月排放量只有一滴，實際排入海洋的氚量微乎其微。

被問及為何日本本土不使用和飲用經處理的核污水，日引俊詞表示，他個人願意飲用經處理的核污水，但所有排放的核污水都需要被監察，如供國內使用或飲用，會令核污水經排泄物或其他方式轉移，令核污水變得難以監察，所以不建議有關做法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚