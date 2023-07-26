【親親大自然】七大商場推廣環保意識 登上樹屋吉普車展開叢林歷險

今個暑假，華懋集團旗下7大商場呈獻「夏日叢林歷險」之旅，活動旨在鼓勵大家栽種更多植物，美化環境之餘投入綠色生活，讓你感受非一般的盛夏時光！

由即日至9月10日，集團旗下7大商場，包括：翩滙坊、順福糧倉、好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、希爾頓中心及 巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心，將化身充滿神秘氣息的野外叢林，為顧客迎來「夏日叢林歷險」 探索大本營，各商場亦會推出多重消費獎賞，包括動物盆栽工作坊及限定禮品換領，讓大家在叢林探索打卡，感受「玩樂+學習」，齊齊投入夏日的消費狂熱！

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探索大本營

翩滙坊與順福糧倉將化身兩大叢林探索大本營，召集一眾冒險家參與「夏日叢林歷險」主題活動，讓大家仿如置身綠意盎然的熱帶叢林漫步，可於翩滙坊登上樹屋了解樹林的生長及重要性及如何保護森林。

或於順福糧倉的吉普車上打卡，衝過泥濘、越過高高低低的小山丘，體驗叢林中的精彩旅程，一邊刺激探索，一邊學習保育森林知識，為旅程留下最 IGable 的難忘回憶。

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限定禮品換領

各位探索隊隊員注意，歷險旅程過程中於華懋集團旗下7大商場，憑電子貨幣#即日消費滿指定金額，即可換領「夏日叢林歷險」限定禮品，包括「動物大板牙玩具套裝」或「微型菜種植套裝」乙套，親子玩樂及環保「娛+學」元素共冶一爐。

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