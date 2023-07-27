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【漸凍人症】居家治療突停電　漸凍症婦人因呼吸機停運作衰竭亡

健康 16:01 2023/07/27

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家中突停電醫療機器停運作，累漸凍症女呼吸衰竭亡。

停電真的可大可小！內地一名身患漸凍症的婦人於居家治療期間，家中卻突然發生停電，令她一直賴以為生的呼吸機、製氧機等醫療設備亦無法如常運作，最終導致婦人因呼吸衰竭離世。

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根據內地傳媒報道，罹患漸凍症的婦人自去年9月起便接受居家治療，家中因此一直為她設置多部醫療設備，包括呼吸機、製氧機、血氧儀、吸痰器等。但於本月9日早上，婦人家附近的工程於施工期間疑意外弄斷電纜，令該區出現大規模停電。

死者女兒表示，當日上午10時許，家中突然斷電，父親雖然已立刻開啟家中後備電源，但因為醫療儀器的耗電量很大，備用電源只能維持20至40分鐘左右，呼吸機更因突如其來的停電而故障。儘管期間，其父已多次聯絡管理處及電力供應商；直至10時33分，醫療設備的備用電已所剩無幾，眼見家中電力仍未恢復，他於是報警求助。

惟不幸的是，停電亦導致電梯也無法使用，令家住6樓的婦人急救時間再次被耽誤。至近11時，醫護人員趕到現場，急救數分鐘後，便正式宣布搶救無效。而當日的電力供應一直至上午11時18分，才恢復正常。

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責任編輯：羅嘉欣

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