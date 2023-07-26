【樓宇結構】工程師學會料2046年增逾4萬棟舊樓　籲業主定期保養大廈

▲ （左起）建造分部委員陳少聰、建造分部前主席蔡少聰、會長李志康、建造分部主席謝偉正、建造分部代表林嘉雯（李芷玲攝）

近日本港多棟舊樓石屎或批盪剝落，傷及途人或財產，香港工程師學會今日（26日）表示，表層石屎剝落涉及石屎天然老化或滲水等因素，亦可能已顯示鋼筋生鏽的警號，建議業主為樓宇定期進行保養維修。

建造分部主席謝偉正指，根據市建局估計，截至去年年底，全港有逾2.6萬棟樓宇的樓齡達30年以上，其中約20%被評為「失修」或「明顯失修」。謝估計，到2046年30年樓齡以上的樓宇會增加到4至5萬棟，若這類型的樓宇不進行適當的修復，到2030年會有近2萬棟樓宇瀕臨「失修」或「明顯失修」。他認為，若業主為樓宇進行定期保養，提升樓宇抵受日常風雨侵蝕的能力，避免滲水侵蝕鋼筋，樓宇壽命可長達百年。

他續指，石屎剝落顯示大廈鋼筋生鏽情況嚴重，成因包括滲水或漏水、石屎天然老化、天氣及溫差引致石屎出現裂痕，及僭建令樓宇負荷增加等。亦有一些結構性因素，如外在因素引致地基沉降、不正常樓宇變形或移位，及違規使用導致結構負荷過重。部分地方較容易出現石屎剝落，如洗手間、廚房及外牆，市民可以對上述地方特別留神。

建造分部委員陳少聰建議，市民可作簡單檢查，如目視檢測及用膠錘子輕敲牆身，聽聽會否有空鼓聲音，或尋求專業檢驗人員進行結構性檢查，包括保護層厚度測定儀測量、混凝土回彈（打槍）測試及石屎碳化程度檢測。

工程師學會會長李志康表示，為了令業主更了解樓宇保養的認知，學會早前更新了《公眾安全系列指南：樓宇保養維修》，供小業主及物業管理公司參考。學會又指，現時屋宇署會向舊樓發出「強制驗樓令」，即使業主未收到而發現樓宇有結構問題，應盡快聘請專業結構工程師，評估樓宇結構有否即時危險，並作出相對修茸。

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記者：李芷玲