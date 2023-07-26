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【兩地一檢】民建聯考察珠澳通關模式　劉國勳︰香港只需「搬字過紙」

政治 18:34 2023/07/26

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民建聯到澳門珠海口岸考察。（民建聯供圖）

澳門青茂及橫琴口岸採取「兩地一檢」通關模式，通關者只需出示一次證明文件，即可完成出入境手續。民建聯6名立法會議員，今日前往該口岸，在澳門治安警察局吳錦華局長及黃劍虹警務總長的陪同及講解下，考察「兩地一檢」通關模式。

民建聯考察珠澳通關模式。（民建聯供圖）

20秒時間完成出入境手續

民建聯議員劉國勳表示，「兩地一檢」的通關模式十分便利，港澳居民透過使用「三閘門」的合作自助查驗通道，只需排一次隊、插一次卡便可過關，可在約20秒時間完成出入境手續，快捷方便。他指，每次過香港關口都要排兩次隊，形容「費時失事」。

他又建議，本港可在皇崗、沙頭角口岸，優先試行「合作查驗」方案，其餘口岸可逐步落實。他認為，珠澳「兩地一檢」方案已得到國家支持及批准，香港只需要「搬字過紙」。

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顏汶羽倡設外勞專用通道

由於澳門輸入不少外勞，每日都有大批內地外勞出入境。兩地一檢的模式，可令排隊時間大減。港府近日提出放寬輸入外勞措施，准許外勞即日往返免影響香港住屋租金。香港可參考澳門外勞的經驗，理順外勞出入境安排，避免在假期或特別日子期間令口岸擠滿人龍，造成混亂，「合作查驗、一次放行」的模式可加快通關時間，亦可考慮參考跨境學童專道的形式設立外勞專道。

梁熙︰港人使用自助過關需提前預約

民建聯議員梁熙表示，可使用新通關模式的港人，需3天前辦理澳門旅客自助過關手續，故呼籲有興趣使用的人士需預早辦理。另外，他認為港澳兩地當局宜商討如何進一步縮短預早辦理手續的日數。

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責任編輯：趙居逸

 

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