【靚太安樂窩】教你揀氣泡酒解食物油膩感　4大中秋月餅酒類配搭推介

▲ 除了白酒、紅酒之外，氣泡酒都可以和食物做Food pairing，大家不妨一試。

炎炎夏日，最適合飲一杯冰鎮清爽的Sparkling Wine(氣泡酒)。除消暑降溫外，原來可以解食物油膩感!今集《TOPick一分鐘》有品酒及禮儀培訓師Esther Lee，為大家推介常見的氣泡酒及食物Food pairing例子，包括日式食物、炸物及月餅等。

▲ 品酒及禮儀培訓師Esther Lee。(越玲瓏攝)

1) 去除油膩感原理

第一，由於氣泡酒酸度較高，能增加口水分泌，減低食物的鹹味。Esther表示情況如咬一口檸檬，口水分泌大增一樣。

行內人更稱之為「cut through」，像刀一樣切入肥膩食物的油份，更容易入口。

第二，氣泡可以清潔舌頭及口腔，保持口腔清新再品嚐其他食物。

第三，氣泡酒酒精含量較低，配上油膩食物時，反而可減弱油脂、重味感覺。

第四，大多數氣泡酒在最後製作步驟時會加入少許糖份，適中的甜度更有助減低食物鹹味過重，大家可以選擇低酸度的氣泡酒，如:Brut。

2) 油膩食物及酒類例子

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配搭較高端、頂級食材，如:日式天婦羅、法國鵝肝或炸魚薯條時，大家可揀選配搭香檳。因為香檳結構複雜度高，當配上口感豐富、食材用料較多的菜式時，香檳的清新感有助發揮配搭效果。

香檳的酵母和帶有炸漿的食材，有一種說不出的「夾」，是天作之合。

▲ Veuve Fourny & Fils Blanc de Blancs 。(圖片由受訪者提供)

用料簡單食物，如薯條、炒飯、全日早餐的雞蛋和煙肉等，Esther建議配搭果味濃郁的氣泡酒，如Prosecco、Cava。

▲ Cava。(圖片來源:www.hktvmall.com)

▲ Rose champagne。(圖片由受訪者提供)

至於較甜的氣泡酒，例如Rosé, Sparkling red等，可嘗試配搭炸雞、炸豬排、微辣食物如川菜等。

另外，Sparkling red、Moscato和打邊爐都是「Perfect Match」。

▲ Sparkling red。(圖片來源:vivino.com)

3) 中秋月餅酒類配搭推介

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傳統上，大家都會認為月餅應該配搭茶飲，但近年較多人選擇和酒類進行配搭。減低油膩感之餘，亦可豐富口感，令Food Pairing過程充滿趣味。

蓮蓉月餅

由於蓮蓉甜度較高，建議配搭同樣高甜度的酒類，如 Moscato、Off-dry Rosé等。因為味道較甜，而且充滿氣泡，能減低油膩口感。

冰皮月餅/綠豆蓉月餅

建議配搭香檳食用，因香檳帶有檸檬味，味道清新，十分適合配搭冰皮、綠豆蓉月餅的果味及煙韌餅皮。如果想提高甜度，可選擇冰酒。

五仁月餅

▲ Single malt whiskey Speyside。(圖片來源:www.underthemoon.com.hk)

建議選擇Single malt whiskey，如Highland及Speyside。當中帶有少許煙熏味及果仁香味，和五仁月餅的欖仁、合桃香氣，可以說是相得益彰。

金華火腿月餅

建議嘗試配搭紅酒，如新世界的Pinot Noir。當中的紅果香及泥土香配上鹹香，整體口感一流。

或品嚐西班牙火腿所制的月餅時，可嘗試配搭意大利的Amarone，當中的甜度和濃郁度更高，和黑毛豬風乾火腿(Iberico Ham)的油甘香味，可以說是最佳組合。

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責任編緝：張懿慧