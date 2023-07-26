【基層醫療】南區地區康健中心開幕至今共招募9200名會員　與關愛隊合作支援地區居民

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂出席康健中心開幕禮。(梁偉榮攝)

南區地區康健中心於去年12月開幕，共設有4間分中心，提供健康風險、慢性疾病管理以及社區復康服務，並於鴨脷洲邨提供租借復康服務。截至今年6月，中心共招募9200名居民成為會員，為8000名會員進行健康風險評估，並轉介1700名慢病病人到家庭醫生接受治療。

醫務衞生局局長盧寵茂今出席康健中心開幕禮時表示，住了於南區40年，曾經一度居住於置富一帶，笑言自己試圖離開南區，但並不成功。他指，特別喜歡香港仔的茶餐廳及麵包店，給予居民「隔離鄰舍」的感覺。盧寵茂指，市民對基層醫療日漸熟悉，希望11月推出的慢病共同治理計劃可以令早期無徵狀的糖尿病及高血壓病人，不會出現後期的併發症。

南區關愛隊聯席召集人朱立威表示，自投標關愛隊的時候，已與康健中心有接觸，包括為康健中心進行講座、亦會介紹有需要居民到康健中心進行篩查。他表示，可以再研究透過關愛隊與康健中心、以及社工等專業團體加強合作，包括加強精神病健康方面的支援，不過強調會於安全情況下進行。他指，目前關愛隊有按編制有12個隊員，亦有約100個義工參與。

營辦機構的香港仔坊會認為會員數目成績達標。理事長周其仲表示，有不少香港仔居民是漁民，有痛症及關節等問題，亦會推薦到康健中心，並經醫生轉介進行物理治療。他亦表示，漁的三餐不少以食飯為主，以確保有力氣工作，可能患上糖尿病而不自知，因此亦可以到康健中心進行篩查。

▲ 南區關愛隊與康健中心合作推動基層醫療。(梁偉榮攝)

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂體驗VR虛擬訓練系統。(梁偉榮攝)

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記者：陳展棋







