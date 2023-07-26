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【青年發展】青年節@HK今日啟動　愛望基金舉辦音樂劇將於100間中學巡迴演出

社會 20:08 2023/07/26

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署理行政長官陳國基出席2023年「青年節@HK」啟動禮。（政府新聞處圖片）

署理行政長官陳國基今日（226日）主持2023年「青年節@HK」（「青年節」）啟動禮，為一系列精彩及多元化的青年活動揭開序幕。

陳國基於啟動禮致辭時說，本屆特區政府上任以來，非常重視青年發展，並且在去年推出首個版本的《青年發展藍圖》。《藍圖》的重點項目之一是「青年節」，匯聚政府和社會各界的力量，通過各式各樣的活動，凝聚廣大青年，推動他們增長知識、拓展潛能、交流經驗，從而豐富人生。

2023年「青年節」的主題是「正向思維」。陳國基表示，在政、商、民三方的通力合作下，首屆「青年節」雲集了超過100項活動，希望做到包羅萬有、各適其適，全方位促進青年的正向思維。他鼓勵青年踴躍參加各項「青年節」的活動，並呼籲社會各界支持和參與「青年節」。

「青年節@HK」其中一個亮點項目是由非牟利機構「愛望基金The WEMP Foundation」舉辦的「正面思維系列 擁抱青春音樂劇」。音樂劇會在100間中學巡迴演出，劇中的演員會與愛望基金青年團隊合作，向師生分享實現理想的經驗，從而激發年輕人勇於追夢。

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記者：陳梓蔚

 

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