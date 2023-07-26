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尊尼特普臨時取消演出驚傳昏迷不醒　Hollywood Vampires成員解釋原因

娛樂 16:15 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與他的樂隊Hollywood Vampires日前展開歐洲巡演，可是在上周卻有消息傳出，尊尼特普在酒店房間昏迷不醒，由此導致布達佩斯的場次緊急取消，門票退款。

由尊尼特普、Alice Cooper、Joe Perry等組成的Hollywood Vampires，近期展開歐洲巡迴演唱會。據匈牙利媒體《每日新聞》報道，有所謂知情人士稱演唱會取消的原因與尊尼特普昏迷不醒有關：「他甚至無法離開酒店，所以還有請醫生看看他出了甚麼問題。」

【毒水曝光】尊尼特普調查日本水銀毒案　不畏強權揭水俁震撼真相

解釋取消演出原因

而當晚有不少粉絲從各地到現場，演唱會卻臨取消，除掀起樂迷不滿外，也有人擔尊尼特普的身體情況。豈料，演唱會取消後，尊尼特普卻被拍到疑似「外出喝酒」的相關畫面在社群上流傳，引發討論。

Hollywood Vampires的成員在IG上澄清演唱會緊急取消的原因，表示：「沒有吉他，沒有擴音器，沒有電纜，沒有鼓」所以只好取消在布達佩斯的演出，所有門票將全額退款，並澄清並非有成員因宿醉或太累導致無法演出，稱「我們熱愛並感謝所有遠道而來看我們的粉絲，我們現在真的很遺憾。」

而尊尼特普下榻的酒店工作人員也在facebook分享照片，拍到尊尼特普笑容滿面地在餐廳牆上簽名留言，精神狀態相當良好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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