【西貢鯨魚】漁護署呼籲市民不要出海觀鯨　如發現出沒應保持距離

▲ (小紅書帖文圖片)

西貢水域附近的布氏鯨近日仍然於本港水域出沒，但鯨身出現傷痕。內地社交平台小紅書的相片可見，不少人觀鯨後分享到平台，更有多艘船隻近距離停泊於鯨魚附近。不過隨著當局發出呼籲，亦開始有網民提醒需要「文明觀鯨」，應避免出海以保護鯨魚。

漁護署今日（26日）表示，強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚。漁護署發言人表示，市民不要乘船出海觀看在糧船灣及牛尾海一帶水域出沒的疑似布氏鯨。署方已在鯨魚出沒的海域派員加強巡邏，並在西貢碼頭等地方作出不要出海觀鯨的勸喻，以及提醒市民在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速，及留意個人安全，以免發生意外。

自七月中收到鯨魚在西貢水域出沒的報告以來，漁護署與香港海洋公園保育基金持續派員到有關水\\\c 域巡查，與相關部門加強巡邏，並向市民派發宣傳單張。漁護署會繼續密切監察有關鯨魚的情況，並與相關部門及非政府機構一同探討合適及可行的協助方案。

發言人指，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。

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責任編輯：陳展棋





