41歲孫慧雪再做媽媽　雪雪母子平安分享喜悅：細佬出來了！

▲ 孫慧雪再做媽媽。

宅男女神孫慧雪再做媽媽！孫慧雪（雪雪）在今晚（7月26日）近9時於個人社交平台上載幾張BB照片，宣布誕下男B，並寫道：「細佬出來了！」為大仔Riley添一個弟弟。

現年41歲的孫慧雪在2016年與木材批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，可是雪雪患有子宮腺肌症，更曾被醫生斷言無仔生，而性格樂觀的她並不向命運低頭，捱過一針又一針後成功懷孕，並克服出血問題誕下大仔Riley。

【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 透露做二寶媽不容易

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孫慧雪：高齡都能懷孕

6年後，當時已40歲的孫慧雪決定為Riley添個弟妹，她曾接受TOPick專訪稱由備孕至懷孕初期，與「打針」結下不解緣，先打停經針6個月讓腺肌瘤縮小，其間猶如經歷更年期，會出現骨質疏鬆、潮熱、煩躁、失眠 等更年期副作用。

雪雪更笑言，靠念力成功懷孕：「話有就有㗎喇！」所以她勉勵有懷孕困難的婦女要努力嘗試：「我高齡都能懷孕，不必害怕！」

可是在上一胎懷大仔Riley時，她因大出血險流產，今次成功懷孕後也每天「見紅」，所以頭3個月每天打安胎針，總共打近百針，幸好懷孕3個月後，雪雪再沒出血情況，到今終於「順利卸貨」，母子平安，恭喜恭喜！

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