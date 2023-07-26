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【荷里活斬人案】荷里活斬人案事發近兩個月　精神健康委員會明開會續探討有條件釋放

社會 21:51 2023/07/26

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荷里活廣場斬人案發生至今約兩個月。(資料圖片)(湯致遠攝)

鑽石山荷里活廣場上月2日發生斬人案，39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，再在三樓襲擊2名分別22及26歲女子，導致兩人死亡。39歲姓司徒被告被控謀殺罪，還押候審。

精神健康諮詢委員會明日會召開會議，料會跟進早前提出，5項對於精神病患復元人士的支援措施，以及5項就其他支援精神健康有需要人士的措施，包括檢討有條件釋放令的安排。

醫務衞生局副局長李夏茵早前於立法會表示，醫管局即將完成有條件釋放令的研究，將於是次開會中匯報結果。她早前透露其中一個方向是探討可否加入更多條件至「有條件釋放」機制內。

按照目前的《精神健康條例》第42B條。如果精神病院的院長認為，某名病人有刑事暴力的病歷，或有使用刑事暴力的傾向。院長認為，在釋放令所指明條件的規限下，可安全地將該病人釋放。

院長可要求獲有條件釋放的病人遵守下述事項，包括居住在院長所指明的地方、到院長所指明的醫院的門診部或所指明的診療所、服用醫生所處方的藥物以及受社會福利署署長監管。如某名獲有條件釋放的病人沒有遵守對釋放令所規限的任何條件，院長可用訂明表格向該名獲有條件釋放的病人或負責看管該病人的人發給書面通知，將該病人召回精神病院。醫管局較早前表示，局方跟進病人中約1300人獲有條件釋放。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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