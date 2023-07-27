【幼師流失】幼稚園增設病假代課津貼　教育局指學界可按現行方式覓代課人手

▲ 教育局疫後於新學年起撥款1,500萬元，推出幼稚園病假教師代課津貼。（資料圖片）

幼稚園教師嚴重流失，教育局預算本學年幼師流失率高達17.6%。教育局疫後於新學年起撥款1,500萬元，推出幼稚園病假教師代課津貼。教育局副局長施俊輝表示，教師流失受音樂椅效應影響，認為業界仍然可按現行模式，自行尋找代課教師。

施俊輝說，雖然疫情過後，幼稚園仍容易爆發傳染病，教師放病假造成代課教師開支，亦對學校造成負擔，故希望藉此幫助學校應對例如流感高峰期的不時之需，直言「不一定要用盡津貼」。

幼園250學生 每年可獲2.9萬元

施俊輝解釋，措施涉及每年撥款1,500萬元，目的是支援參加幼稚園教育計劃的幼稚園聘請代課教師，暫代獲批少於30日病假的教師。局方參考中小學經驗，按照2.5工日、師生比1︰11，以及持幼兒教育證書或以上學歷代課教師1,058元日薪計算，例如全校有250名半日制學生的幼稚園，全年可獲2.9萬元津貼。

對於業界表示難以聘請代課教師，施俊輝指，知悉部分校長通訊群組內，傳遞「急請代課」的訊息，有時候會得到回音，故認為業界能夠按現行模式，自行尋找代課教師，惟以短期代課較易找，例如以退休教師暫代。

另外，教育局將於新學年推出「簡易版幼稚園家長教師會」模式，讓學校制定校本機制籌組家教會，毋須訂立會章。施俊輝指，措施有助減省家長及校方行政工作，而新學年的幼稚園家教會成立津貼及經常津貼分別為1萬元及1.2萬元，比中小學多1倍。

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記者：馮琪雅、梁凱婷